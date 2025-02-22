Уголовное дело о контрабанде валюты поступило в суд Новосибирской области

В Обской городской суд Новосибирский области поступило уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется в контрабанде наличности в крупном размере, пояснили в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2024 года гражданин при прохождении таможенного контроля в аэропорту Толмачево не задекларировал наличие средств в иностранной и российской валюте на общую сумму 3 млн рублей. Они были обнаружены в его ручной клади сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, в целом 2024 году сотрудники таможенных постов сибирских международных аэропортов выявили свыше 280 случаев незаконного перемещения валюты авиапассажирами на сумму, эквивалентную 62 миллионам рублей. Чаще всего жители Сибири пытались провезти контрабандой доллары, евро и российские рубли. За год таможенники возбудили три уголовных дела и 282 дела об административных правонарушениях, связанных с незаконным перемещением наличных денежных средств.

Ранее редакция сообщала о том, что туристку с головой крокодила задержали новосибирские таможенники.