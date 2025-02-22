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Большинство новосибирцев поддерживает обязательную отработку для медиков

  • 22/02/2025, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
Большинство новосибирцев поддерживает обязательную отработку для медиков
Введение штрафов для тех, кто не хочет работать по специальности вызывает споры

Большинство новосибирцев поддерживает идею введения обязательной отработки для выпускников медицинских учебных заведений, которые учились за счет бюджета. К таким выводам пришли эксперты SuperJob по итогам опроса.

61% жителей столицы Сибири высказались за отработку. Респонденты считают, что эта мера позволит получить опыт и решить проблему нехватки врачей. Больше всего сторонников законопроекта среди горожан старше 45 лет.

Против отработки высказались 20% новосибирцев. Они уверены, если у медработников будет достойная зарплата, то и нужды в обязательных отработках не будет. По их мнению, качество работы по такой системе будет неудовлетворительным.

Еще 19% респондентов затруднились с ответом.

Предложение о введении системы штрафов за отказ от трудоустройства по специальности вызывает разногласия: 42% новосибирцев поддерживают эту идею, 40% — нет.

Если говорить о мнении медработников, то врачи в равной степени поддерживают как введение обязательных работ, так и штрафов (по 58%). Что касается медицинских сестёр, то они активнее высказываются за обязательную отработку (61%), но реже согласны на введение взысканий (46%).

Напомним, Минздрав РФ предложил вернуться к советской практике, когда студенты после учебы обязаны были отработать по распределению в государственных медучреждениях несколько лет. Сейчас будущий выпускник сам сможет выбирать регион пребывания и место работы. В случае отказа, затраченные на обучение деньги надо будет возместить в двойном размере.

В Минздраве объяснили, что 35% выпускников, завершивших обучение в медвузах, и 40% выпускников, окончивших колледжи за счет госбюджета, так и не трудоустраиваются в медорганизации, входящие в государственную или муниципальную системы здравоохранения.

Ранее редакция сообщала, что каждый второй житель Новосибирска мечтает открыть свой бизнес. Проекты в промышленности интересуют новосибирцев от 35 лет и старше, до 35 в топе предпочтений медицина и искусство. 

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : отработка образование медицина


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