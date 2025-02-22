Большинство новосибирцев поддерживает обязательную отработку для медиков

Большинство новосибирцев поддерживает идею введения обязательной отработки для выпускников медицинских учебных заведений, которые учились за счет бюджета. К таким выводам пришли эксперты SuperJob по итогам опроса.

61% жителей столицы Сибири высказались за отработку. Респонденты считают, что эта мера позволит получить опыт и решить проблему нехватки врачей. Больше всего сторонников законопроекта среди горожан старше 45 лет.

Против отработки высказались 20% новосибирцев. Они уверены, если у медработников будет достойная зарплата, то и нужды в обязательных отработках не будет. По их мнению, качество работы по такой системе будет неудовлетворительным.

Еще 19% респондентов затруднились с ответом.

Предложение о введении системы штрафов за отказ от трудоустройства по специальности вызывает разногласия: 42% новосибирцев поддерживают эту идею, 40% — нет.

Если говорить о мнении медработников, то врачи в равной степени поддерживают как введение обязательных работ, так и штрафов (по 58%). Что касается медицинских сестёр, то они активнее высказываются за обязательную отработку (61%), но реже согласны на введение взысканий (46%).

Напомним, Минздрав РФ предложил вернуться к советской практике, когда студенты после учебы обязаны были отработать по распределению в государственных медучреждениях несколько лет. Сейчас будущий выпускник сам сможет выбирать регион пребывания и место работы. В случае отказа, затраченные на обучение деньги надо будет возместить в двойном размере.

В Минздраве объяснили, что 35% выпускников, завершивших обучение в медвузах, и 40% выпускников, окончивших колледжи за счет госбюджета, так и не трудоустраиваются в медорганизации, входящие в государственную или муниципальную системы здравоохранения.

Ранее редакция сообщала, что каждый второй житель Новосибирска мечтает открыть свой бизнес. Проекты в промышленности интересуют новосибирцев от 35 лет и старше, до 35 в топе предпочтений медицина и искусство.