Взлет космической ракеты можно будет увидеть в Новосибирске

С набережной «ОбьГЭСа» сегодня, 21 марта, вечером можно будет увидеть взлёт ракеты с кораблём «Союз МС-25».

— 21 марта в 16:21:18 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-25», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

По информации издания VN.ru, корабль можно увидеть над Новосибирском через четыре минуты после старта.

Свечение от ракеты будет напоминать медузу. Лучшей точкой для просмотра является набережная ОбьГЭСа.

На данный момент ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» допущена к заправке.

Ранее редакция сообщала о том, что на головы жителей Новосибирской области могут упасть ступени ракеты.