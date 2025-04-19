Новосибирцы создали игру о вкладе города в победу в Великой Отечественной войне

Новосибирцы вдохнули жизнь в историю города, создав историческую настольную игру (7+), посвященную вкладу Новосибирска в Победу в Великой Отечественной войне.

Команда разработчиков из НРО ВДЮОД «Школа безопасности» почти год вынашивала проект, который получил название «Новосибирск — город трудовой доблести».

Художница Елизавета Надович перенесла на игровое поле узнаваемые уголки города по фотографиям военных лет. Линии перемещения по городу, где жители, в целях экономии топливо, передвигались в основном пешком, превратились в следы сапог, чей протектор в точности повторяет рисунок военной обуви.

На игровом поле разместились 46 предприятий, ковавших Победу в Новосибирске, а также интересные и малоизвестные факты. Например, о том, как каждый клочок земли, будь то клумба или газон, был засеян картофелем. Или о том, как на мыловаренном заводе (после Жиркомбинате) вырабатывали водород, который мальчишки на аэростатах доставляли на предприятие № 617 электровакуумных приборов. Карточки с заданиями стилизованы под агитационные плакаты тех лет, призывающие к трудовому подвигу.

Как рассказал Infopro54 один из авторов игры, Владимир Кривенков, сегодня, к сожалению, многое из истории не доходит до молодежи.

— Мы считаем своим долгом внести вклад в сохранение памяти и переложить яркие страницы истории города в формат настольной игры. Тем более что популярность таких игр, особенно среди молодежи, неуклонно растет, — говорит Владимир Кривенков.

Для разработки проекта команда получила муниципальный грант в размере 250 тысяч рублей, который в основном был потрачен на тиражирование. Всего было изготовлено 100 тестовых экземпляров, которые разработчики подарили участникам различных мероприятий.

По словам собеседника редакции, игра вызвала живой интерес у школьников. Сейчас команда проводит «Школу игропрактики», чтобы увлечь подростков, планируя организовывать мероприятия в районных ресурсных центрах мэрии Новосибирска.