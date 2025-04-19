Новосибирцам рассказали, как сэкономить на путешествиях в России и за рубежом

С приближением сезона отпусков многие задаются этими вопросами. Руководитель группы продаж финтех-компании ЮMoney Лена Петросян делится советами, которые помогут сэкономить на транспорте, жилье и досуге, и рассказывает, где отдохнуть с минимальным бюджетом.

Составьте план

Даже сегодня можно путешествовать без больших затрат — главное заранее всё спланировать, и прежде всего это касается маршрута. Перелёты могут быть одной из самых больших статей расходов, поэтому, чтобы не переплачивать, важно тщательно продумать план перемещения.

В первую очередь нужно изучить цены на рейсы не только в выбранный вами город, но и в соседние. Скажем, если вы хотите посетить небольшой городок во Франции, вам будет выгоднее прилететь в Париж, до которого обычно гораздо больше рейсов, а уже оттуда доехать до нужной точки по земле. Заодно увидите больше нового и интересного.

Вообще, старайтесь не забывать про возможность пересадки с поездов на самолёты и наоборот. Например, рейсы в дальние страны из Москвы могут быть сильно дешевле, чем из других городов России. И ещё: если в вашем городе или в пункте назначения несколько аэропортов, проверяйте цены для каждого из них.

Не откладывайте бронь билетов и жилья

Когда маршрут понятен, сразу покупайте билеты — обычно чем дальше дата вылета, тем ниже цены. Если на 100% уверены в своих планах, берите невозвратные: так дешевле.

Важно понимать: чем меньше стоит перелёт, тем менее комфортным он будет. Поэтому, если вы не из тех, кто готов к бессонной ночи в аэропорту в ожидании пересадки, лучше немного переплатить и не портить себе отдых. На мой взгляд, в этом плане наиболее оптимальны рейсы с короткими пересадками — по пути в Европу это часто остановки в Турции или Армении. Даже если пересадок будет две, это не сильно повлияет на общее время в пути, а вот сэкономить можно ощутимо.

Желательно, чтобы при планировании у вас была возможность немного сдвинуть даты поездки. Дело в том, что цена может отличаться в зависимости от дня брони билетов — как правило, в пятницу и выходные они дороже, чем с понедельника по среду. То же касается и гостиниц, которые дешевле в будни или в низкий сезон.

Когда отслеживаете цены на билеты, обязательно подпишитесь на уведомления от авиакомпаний и сайтов-агрегаторов. Это поможет не пропустить выгодные предложения.

Смотрите цены на разных сайтах

Чтобы найти лучшие предложения, мониторить цены на самолёты и жильё нужно на разных платформах. Это могут быть официальные сайты авиакомпаний и перевозчиков, разные агрегаторы для поиска билетов, гостиниц и апартаментов.

Пример: подобрав подходящие апартаменты или номера в гостинице, не спешите сразу их бронировать. Вместо этого поищите, сколько стоит аренда на других агрегаторах, посмотрите ценники на официальном сайте отеля.

Даже если цена не будет сильно отличаться, возможно, вам удастся сэкономить за счёт специальных предложений и программ лояльности. Сегодня они есть у большинства популярных сервисов бронирования, в том числе российских.

Например, многие сервисы дарят пользователям бонусы за первую бронь. Или, возможно, вы уже искали жильё через какого-то агрегатора и теперь можете списать бонусы, которые вам начислили.

Если платите за жильё российской картой, обратите особое внимание на кэшбэк, который предлагает ваш банк или финансовый сервис. Внимательно изучите актуальные предложения по повышенному кэшбэку. Если ваш банк сотрудничает с агрегаторами билетов и жилья, вы сможете вернуть 5-10% от стоимости рублями или баллами.

Найдите попутчиков

Аренда жилья, как и билеты на самолёт, — одна из самых дорогостоящих составляющих любого путешествия. Но если перелёт для одного человека вдвое дешевле, чем для двоих, то с жильём всё сложнее: обычно номер на одного не сильно отличается по цене от номера на двоих или троих. Это связано с тем, что расходы гостиницы на обслуживание номера не особо зависят от количества жильцов.

Поэтому, куда бы вы ни ехали, гораздо выгоднее иметь попутчиков, с которыми можно поделить эту статью расходов. В идеале снимать квартиру или апартаменты большой компанией, например с друзьями или приятелями.

Но такая возможность есть не всегда и не у всех. Если путешествуете в одиночку, дешевле всего жить в хостеле. Также в интернете можно поискать бесплатное жилье у местных жителей — это называется каучсерфинг. Опция для тех, кто ищет знакомств и хочет максимально погрузиться в культуру нового места. Главное соблюдать меры предосторожности — внимательно изучать профили хостов и отзывы путешественников, которые у них уже останавливались.

Путешествуйте налегке

Чтобы не оплачивать багаж, откажитесь от лишних вещей и путешествуйте только с ручной кладью. Это не только сэкономит вам несколько тысяч, но и упростит перемещение.

Если без багажа никак не обойтись, обязательно оплачивайте его заранее. Это значительно дешевле, чем доплачивать в аэропорту.

Также откажитесь от такси и аренды авто, особенно в городах, где развит общественный транспорт. Передвижение на метро, автобусах и трамваях позволяет туристам сэкономить и увидеть больше интересного.

Ищите информацию о развлечениях и еде

В городах, где много туристов, часто бывают бесплатные экскурсии и свободный вход в музеи (но только в определённые дни и, как правило, с большими очередями). Информацию о бесплатных и недорогих развлечениях можно найти в соцсетях, трэвел-блогах и СМИ. Многие культурные учреждения предлагают также скидки для студентов и пенсионеров.

Помимо этого, в соцсетях и на сайтах с отзывами удобно искать информацию о местах, в которых вкусно и недорого кормят. Чаще всего это места, в которых едят местные жители. А вот ресторанов в популярных локациях лучше избегать — они обычно дорогие и менее аутентичные.

Но, если хотите сэкономить побольше, лучше не злоупотреблять общепитом и завтракать или ужинать дома. В этом случае особенно важно, чтобы в жилье, которое вы бронируете на время отдыха, была кухня с базовым набором необходимой техники и посуды.

Путешествуйте в соседние города и деревни

Путешествие может быть интересным и захватывающим, даже если вы уехали всего на десять километров от дома. Например, в соседнюю деревню или в санаторий за городом. Там тоже можно найти необычный досуг и активности, которые помогут отвлечься от дел и расслабиться.

Кстати, по данным ЮMoney, такие виды туризма становятся популярнее в России. Люди всё чаще отдают предпочтение не экскурсиям и вечеринкам, а здоровому питанию, прогулкам по лесу и полезным процедурам. Например, одно из наших недавних исследований показало, что за год спрос на санатории вырос на 40%.

Ещё один туристический тренд — аренда домов и избушек в деревнях и сёлах. По оценке наших партнёров из «Суточно.ру», этой зимой таких бронирований было на 30% больше, чем прошлой. Наибольшим спросом пользуются населённые пункты Золотого Кольца, Тульской, Ярославской и Владимирской областей, а также деревни рядом с Плёсом, Суздалем, Рыбинском и Смоленском. Средняя стоимость аренды небольших домиков составляет около трёх тысяч рублей за сутки, то есть такой формат многим по карману. Можно, например, собраться и всей семьёй уехать в деревню на выходные, чтобы отдохнуть от городской рутины и почувствовать себя как у бабушки на даче.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы предпочитают отдыхать в Таиланде, Италии и Турции.