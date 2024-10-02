В Минобразовании рассказали, каких учителей не хватает в новосибирских школах

Сегодня в образовательных учреждениях города работают почти 11 тысяч педагогов, 9041 из них учителя. Об этом рассказали участники пресс-конференции, организованной ТАСС в преддверии Дня учителя.

— В этом году педагогический состав города пополнили 329 выпускников вузов, —рассказал журналистам начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. — Как правило, по окончании первой четверти в школе остаются 75 процентов молодых специалистов.

Дефицит педагогических кадров в образовательных учреждениях города сохраняется. В целом по Новосибирской области в школах не хватает около тысячи педагогов, в городе открытыми остаются 800 вакансий. И это несмотря на всесторонние меры поддержки, оказываемые начинающим специалистам на всех уровнях. Самыми дефицитными считаются учителя математики, физики, русского и иностранного языка, а также начальных классов.

— Молодым педагогам компенсируют расходы на жилье по договору социального найма, — рассказал Рамиль Ахметгареев. — Преподаватели математики, русского языка, физики, а также учителя начальной школы и повара ежемесячно получают 10 тысяч рублей на оплату жилья. Остальные специалисты — 5 тысяч рублей.

Помимо этого, молодые педагоги получают единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума, а их дети — бесплатное питание в детских садах. Также педагоги могут рассчитывать на компенсацию 65% стоимости путевки в санатории области.

Как рассказала Infopro54 учитель одной из новосибирских гимназий, из-за нехватки учителей образовательное учреждение было вынуждено перевести на дистант обучение детей труду и второму иностранному языку. Дети выполняют задания онлайн и на этом основании получают оценки.

— На собрании родители предложили прекратить профанацию и поинтересовались, действительно ли реально детям выучить второй иностранный язык с нуля дистанционно. К сожалению, он вписан в учебный план, согласованный в Минобре, поэтому исключить его без последствий невозможно, — поясняет собеседница редакции.

Во многих школах из-за дефицита предметников их нагрузку на себя вынуждены брать другие учителя. Учитель одной из искитимских школ рассказала Infopro54, что ведет русский язык и литературу, а периодически историю, обществознание, географию и биологию.

— Учителей в школе не хватает, поэтому если коллеги болеют, то приходится их выручать, чтобы образовательный процесс не останавливался, — пояснила она. —Молодежь в школы не идет, от слова вообще. Боятся нагрузки в виде постоянных отчетов, а также конфликтов с родителями, которые занимают позицию «мне все должны». Вы не представляете сколько нервов и времени приходится тратить на отписки надзорным и правоохранительным органам, на регулярные проверки по поводу и без.

С другой стороны, родители тоже очень скептически относятся к качеству подготовки молодых педагогов. Мама семиклассницы, обучающейся в лицее Новосибирска, рассказала Infopro54, что в пятом классе к ним пришла новая учительница русского языка и литературы.

— Она даже на доске писала с ошибками задания, и сама не знала правила. Дети были вынуждены ее поправлять. В итоге мы были провели родительское собрание и отказались от педагога, так как осенью предстояло писать ВПР. Насколько я знаю, вскоре она ушла из школы, — отметила собеседница редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что родители первоклассников обвиняют учительницу в сборе денег и буллинге в Новосибирске.