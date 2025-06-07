Новосибирская область на 12 месте в России по заболеваемости ВИЧ

Новосибирская область по итогам 2024 года вошла в число регионов России, где санитарно-гигиенические факторы сильнее всего влияют на здоровье жителей.

Новосибирск занял 12-е место среди регионов РФ по уровню заболеваемости ВИЧ. В тоже время, по данным Роспотребнадзора, в регионе наблюдается снижение случаев инфекции в два раза по сравнению со среднемноголетними показателями (СМП). На 100 тысяч жителей города за 2024 год приходилось 61,07 выявленных инфицированных.

На 31 декабря 2024 года показатель пораженности ВИЧ в России составил 831,44 на 100 тысяч человек. В Новосибирской области — 1418. Он продолжает расти из-за пожизненного характера заболевания и превышения числа новых случаев над количеством летальных исходов среди инфицированных.

— Сперва рассмотрим статистику, так будто бы она отражала реальную картину. Учитывая, что Новосибирск занимает 3-4 место среди городов по численности населения, результат не кажется таким пугающим. Конечно, ничего хорошего тоже в этом нет, хотелось бы последнее место в списке. ВИЧ — достаточно устойчивая инфекция в обществе. Мы десятки лет живем с заболеванием, основными источниками которого являются в первую очередь наркомания. После уже идут беспорядочные половые связи и воспитания. Это если считать статистику достоверной. Но любая статистика далеко не всегда отражает реальность, — отмечает Яков Новоселов, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике.

Так, по его словам, сейчас в РФ выявляемость заболевания поставлена неплохо. Безальтернативно при госпитализации всем пациентам делают проверку на ВИЧ-инфекцию. Как отметил специалист, часто в учреждения обращаются наркоманы, но какое-то количество скрытых носителей ВИЧ остается.

— Реальность повыше, чем данные. Лечение направлено на облегчение жизни, но ВИЧ пока не лечится. Главная задача сейчас — это общественная профилактика, направленная на сознательность, пресечение наркомании и пропаганда семейных ценностей. Пока это всё, что мы можем сделать. Но даже это уже немало, — подчеркивает специалист.

Напомним, в ноябре 2024 года областной минздрав сообщал, что в регионе наблюдается рост числа случаев заражения ВИЧ среди женщин. Если в 2017-2016 году среди пациентов, которые состоят на диспансерном учёте, доля женщин была не более 30%, то сегодня показатели женщин приближаются к 50%. На тот момент в области на лечении находилось 25 тысяч человек, инфицированных ВИЧ. Из них примерно 60% составляли люди в возрасте от 30 до 45 лет.

В январе 2025 года стало известно, что Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал противовирусное на основе грибов . Изобретение продемонстрировало свою эффективность в борьбе с различными вирусами, включая ВИЧ, коронавирус и грипп А.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – инфекционное хроническое заболевание, передающееся контактным путем, медленно прогрессирующее и характеризующееся поражением иммунной системы с развитием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа).

СПИД — это финальная стадия ВИЧ-инфекции, когда из-за ослабленной иммунной системы человек становится беззащитным перед любыми инфекциями и некоторыми видами рака.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрант в Новосибирск предоставил справку о ВИЧ-инфекции, чтобы не ехать в военкомат.