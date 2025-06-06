Новосибирская область заняла третье место в РФ по заболеваемости гепатитом А

По данным Роспотребнадзора, Новосибирск входит в пятерку лидеров по заболеваемости острыми вирусными гепатитами в стране. По итогам 2024 года года область заняла четвертое место — зарегистрировано 272 случая. Это на 48% больше, чем в среднем за прошедшие годы.

В 2024 году 67% всех случаев острого вирусного гепатита пришлось на гепатит А. С 2012 года его доля выросла на 7,5%. В 2012 году этот показатель составлял 62,1%.

В целом в 2024 году в России выявили шесть очагов групповой заболеваемости: в Московской, Свердловской, Челябинской областях, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Пострадали 75 человек, из них 38,7% — дети до 17 лет. Для сравнения: в 2023 году было выявлено четыре очага и 128 заболевших.

За последние годы количество очагов гепатита А варьируется от 2 до 42, а число пострадавших — от 13 до 627 человек.

Напомним, о вспышке гепатита А в регионе миндздрав области сообщал в июне 2024 года. За первое полугодие 2024-го был зафиксирован 171 случай заражения желтухой. Резкий всплеск заболевания эпидемиологи связывали с частым нарушением санитарных норм в заведениях общественного питания. Для сравнения, за весь 2023 год было зарегистрировано всего 85 случаев. В основном эти случаи связаны с общепитом и его работниками, уточняли в ведомстве.

— Гепатит А — это заболевание, которое передается довольно легко. Им можно заразиться через воду, пищу или поцелуи. Для борьбы можно использовать разные способы. Например, изоляция больных и лечение. Он лечится, не так хорошо, конечно. Многое зависит от самих людей и культуры. Как бы банально это ни звучало, нужно мыть руки, пищу. Также стоит быть разборчивым в своем социальном окружении. Это все намного эффективнее попыток массово и тотально принудительно всех обследовать. Стоит отметить, что на гепатит обязательно вас обследуют в больнице, как и на ВИЧ при диспансеризации, — рассказал Яков Новоселов, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике.

Гепатит А – это воспалительное заболевание печени. Вирус относится к числу распространенных инфекций пищевого происхождения. В мире ежегодно регистрируется около 1,5 млн случаев этого заболевания. Человек – единственный источник вируса гепатита А. Вспышки заболевания тесно связаны с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область в течение трех лет получит из федерального бюджета более 511 млн рублей на борьбу с гепатитом С.