Власти планируют ввести запрет на авторизацию на российских сайтах через Gmail

От российских владельцев сайтов могут потребовать проводить авторизацию пользователей только через адреса электронной почты, созданные в национальной доменной зоне. Это исключает возможность входа в электронную почту, например, через Gmail. То есть авторизация, например, через популярный сервис Gmail может быть запрещена.

Такое положение включили в проект второго пакета мер для борьбы с кибермошенничеством, который разрабатывает правительство РФ. Он дополняет введенные ранее ограничения — с 2025 года зарегистрироваться на российских сайтах стало невозможно через иностранную почту. Однако ограничения не касались авторизации и пользователи, зарегистрированные через иностранные электронные почты, пока сохраняют доступ к своим аккаунтам.

Стоит отметить, что в тексте поправок оговаривается, что правительство может установить исключения, но детали не приводятся.

Напомним, с 1 июня введен запрет на использование зарубежных мессенджеров для информирования граждан для владельцев маркетплейсов, соцсетей (от 100 тысяч от 500 тысяч пользователей), операторов связи и организаций с долей госучастия свыше 50% (органы власти, госкорпорации, банки).

При этом деловая переписка между компаниями в иностранных мессенджерах пока разрешена — например, обсуждение поставок или отправка рекламы. Но и здесь появятся новые правила по кибербезопасности.

Следующим этапом станет обязательная маркировка звонков и СМС-рассылок. Она начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, в первом квартале 2025 года в Новосибирской области зафиксировано более 3 тыс. случаев кибермошенничества с ущербом в десятки миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала, что мошенники изменили схему захвата аккаунтов на «Госуслугах». Теперь люди сами обращаются к аферистам.