Новосибирцы стали чаще искать работу менеджера по продажам

В сентябре чаще всего соискатели в Новосибирской области ищут работу менеджерами по продажам и работе с клиентами. На эту специальность приходится 5% от всех открытых резюме, сообщили в пресс-службе hh.ru. На втором месте по популярности — работа администраторами и упаковщиками, комплектовщиками (по 3%), на третьем — водителями (2,4%). Для сравнения, на долю программистов приходится 2% от размещенных резюме.

Реже всего новосибирцы ищут работу по специальностям заведующий аптекой, агроном, главный врач или заведующий отделением, оценщик, дворник и зоотехник.

В целом за 8 месяцев 2024 года активность соискателей из Новосибирской области выросла на 11% относительно аналогичного периода годом ранее, а активность работодателей — на 17%.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты увидели рост популярности рабочих профессий.