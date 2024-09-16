Возвращение престижа рабочих профессий в Новосибирске заметили hr-сервисы

В разрезе российских регионов именно в Сибири труд квалифицированных рабочих ценится больше всего (19% считают его статусным), а меньше всего — в Москве (9%). К таким выводам пришли аналитики hh.ru. Среди всех рабочих и производственных специальностей самыми престижными в Новосибирской области считают сервисных инженеров (43%), операторов станков с ЧПУ (32%), геодезистов (23%), сварщиков (20%), мастеров по ремонту оборудования (14%), автослесарей и автомехаников (также 14%).

— Хотя в целом престиж рабочих и производственников респонденты оценивают не слишком высоко, 45% все же признают — за последнее десятилетие отношение к таким профессиям изменилось в лучшую сторону, — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко. — 32% перемен не заметили, и только 23% считают, что быть квалифицированным «синим воротничком» стало менее престижно, чем десять лет назад.

Добавим, 56% полагают, что престиж рабочих вырос, потому что без таких специалистов невозможно обойтись. 43% видят причину в высоком спросе и большом количестве вакансий, а 37% — в росте заработных плат. Предприятия региона уже второй год повышают зарплаты, переманивая рабочие кадры друг у друга. Кроме того, отношение к рабочим профессиям изменилось, так как появились широкие возможности для профессионального и финансового роста (30%), а также возможности для самореализации (27%).

В свою очередь те, кто уверен, что трудиться на производстве и быть рабочим сегодня менее статусно, чем в прошлом десятилетии, до сих пор чаще всего связывают это с низким уровнем оплаты труда (72%). Вторая по частоте причина негативного отношения к рабочим профессиям — тяжелые и «грязные» условия труда (58%), третья — популяризация легкого заработка в интернете (56%). Также 47% скептически настроенных к синим воротничкам респондентов считают, что в этой области нет перспектив для роста карьеры, 31% отмечают влияние негативного образа рабочего, который создают СМИ, а 14% полагают, что таким специалистам сложно трудоустроиться.

Вместе с тем 53% признают, что все дело — в предвзятом отношении общества.

— В целом изменение условий труда для рабочих не проходит незамеченным: 41% жителей Новосибирской области уверены, что сегодня трудиться на производстве гораздо комфортнее, чем десять лет назад, — подчеркивает Лилия Эсауленко. — Противоположной точки зрения придерживаются 34% респондентов. Остальные 25%, что принципиальных перемен здесь не произошло.

Добавим, суммарно, за 8 месяцев 2024 года, число открытых резюме в сфере рабочего персонала выросло в Новосибирской области на 15% по сравнению с прошлым годом, в строительстве — на 13%, в добыче сырья на 11%.

Выбор у работодателей немного увеличился, но «синие воротнички» остаются одними из самых дефицитных на рынке труда.

Ранее редакция сообщала о том, что работодатели Новосибирска заманивают сотрудников вакансиями с проживанием.