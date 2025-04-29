Новосибирцы стали чаще заказывать товары для ухода за собой за рубежом

По мере укрепления курса рубля возрастают и объемы трансграничной онлайн-торговли. Так, в январе 2025 года из-за границы стало поступать на 29% больше товаров, чем годом ранее, а в феврале — на 28%. Таким образом общий объем в этом сегменте за два месяца составил 49 млрд руб. Об этом рассказали аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли (в том числе Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет»).

Претерпели изменения с начала года и приоритеты российских потребителей. К привычной электронике, одежде и обуви добавились товары для ухода за собой. При этом из данных сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping становится понятно, что, косметика и парфюмерия начинает лидировать в этом перечне. Отмечается, что больше всего возросло количество заказов из Германии, до 27% (в прошлом году 13%). На втором месте оказались США (25%), на третьем Китай (20%), далее следуют Испания (7%) и Польша (7%).

Колорист новосибирского салона красоты «Красивые люди» Ольга Мосалева считает эту тенденцию вполне обоснованной. Российским производителям так и не удалось предложить российским потребителям достойные аналоги средств по уходу за собой, пояснила она корреспонденту Infopro54.

— Как в профессиональной линейке для окрашивания, так и ухода за волосами, российский производитель по-прежнему уступает западному. За три года действия санкций нам так и не удалось найти отечественных аналогов, поэтому продолжаем заказывать из-за рубежа. С началом введения заградительных мер, конечно, возникали трудности с доставкой товаров, но довольно быстро нам удалось адаптироваться к новым реалиям. И сейчас доставки осуществляются бесперебойно, — говорит колорист.

Усложнившаяся логистика и падение курса рубля привели к росту стоимости товаров, что в конечном итоге повлияло на конечную стоимость салонных услуг, но объемы закупа при этом не уменьшились. Новосибирцы готовы платить больше за качественные услуги.

— Удорожание в среднем составило тридцать процентов, — уточняет Ольга Мосалева. — Но на спросе это никак не сказалось.

На мировой рынок красоты и ухода выходят все новые бренды. Последние годы привычные итальянские и французские линейки стали довольно ощутимо теснить товары из Германии. Финские производители профессиональной косметики для волос также усилили свои позиции. А многие итальянские бренды с российского рынка не уходили, продолжая бесперебойно поставлять свою продукцию, рассказывает колорист.

Ранее новосибирский визажист Екатерина Вебер высказала мнение, что прогресс на российском рынке декоративной косметики за последние три года был феноменальный, но некоторые позиции отечественным компаниям все же так и не удалось закрыть.