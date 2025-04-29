В Новосибирске назвали топ-5 самых дорогих купленных автомобилей

С начала 2025 года в Новосибирской области приобретено несколько автомобилей, стоимость которых составляет десятки миллионов рублей, сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на исследовательскую службу автомобильного портала «Дром».

Самым дорогим оказался Rolls-Royce Cullinan 2025 года, его приобрели за 84,9 млн рублей. На второй строчке Mercedes-Benz G-Class стоимостью 35,9 млн рублей (2024 года выпуска) и 34,3 млн рублей (2025 года). С начала года приобретено 5 таких автомобилей.

«Бронзу» взял Land Rover Range Rover 2022 года выпуска. Его цена — 29,9 млн рублей.

Замыкают пятерку самых дорогих авто Porsche Cayenne Coupe 2024 года выпуска за 25,3 млн рублей и Cadillac Escalade 2023 года выпуска за 27,9 млн рублей.

По данным портала «Дром», средняя стоимость купленных авто в Новосибирской области в первом квартале снизилась на 9% и составила 1,1 миллиона рублей. При этом продажи машин в регионе снизились на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Подержанные авто потеряли 12% покупателей, а новые — 37%.

В пятерку самых популярных у новосибирцев моделей по итогам квартала вошли Toyota Corolla (средняя цена — 537 тысяч рублей), Toyota Camry (1,6 миллион рублей), «Лада 2107» (158 тысяч рублей), «Лада 2114 Самара» (224 тысяч рублей) и Subaru Forester (1 миллион рублей).

Ранее редакция сообщала, что ВАЗ и Toyota вошли в топ подержанных авто у новосибирцев в 2025 году.