Новосибирцы стали меньше брать автокредиты

По итогам июня количество кредитов на покупку авто в Новосибирской области сократилось на 7%, объем — на 2%. В то же время средний чек одного займа вырос на 2%. К таким выводам пришли эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

При этом, рынок автокредитов замедляется практически во всех в регионах Сибири. Самое большое сокращение количества займов на покупку автомобиля отмечено в Кемеровской области — 13%. Объем автокредитования в регионе уменьшился на 5%, а чек одного кредита вырос на 8%.

В Омской области количество договоров автокредитования сократилось на 7%. Объем кредитования на эти цели сократился на 8%. Отмечено и снижение среднего чека — на 1%.

В Иркутской области несмотря на то, что количество автокредитов сократилось на 4%, зафиксировано увеличение объема на 3%. Средний чек также подрос — на 7%.

В Красноярском крае число выдачи автокредитов сократилось на 3%, объем — на 1%, средний чек вырос на 2%.

По данным аналитиков, всего в России в июне было выдано 106,5 тыс. автокредитов (сокращение по сравнению с маем 5%) на 168,4 млрд руб (-1%). При этом, доля новых машин в общем объеме выдач составила 74%, а по количеству — 75%.

По прогнозам экспертов, во втором полугодии доля автомобилей с пробегом в кредитных выдачах будет расти.

Ранее редакция сообщала, что аналитики увидели падение цен на автомобили в Новосибирске. В лидерах по снижению цены Toyota RAV4, Mercedes-Benz E-Класс и Renault Duster.