Гражданка Казахстана после оплаты долга вернулась домой из Новосибирска

Новосибирские приставы запретили выезд из России гражданке Казахстана из-за неуплаты долга.
Ранее она проживала в Куйбышеве и имела гражданство России. Впоследствии она переехала на постоянное место жительства в Казахстан.
– В апреле 2024 года в отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с бывшей россиянки задолженности по кредитным платежам в размере 60 тысяч рублей, – отмечается в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Пристав в связи с этим предпринял меры, из-за чего должница при въезде в Россию не смогла бы выехать из страны.
– В июне текущего года должница приехала в Куйбышев погостить у родственников, – пояснили в сообщении.
Когда она собиралась обратно, ее остановили у границы. Чтобы выехать, ей пришлось полностью погасить задолженность, а также исполнительский сбор.
Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска погасил долг по алиментам, чтобы продать квартиру.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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