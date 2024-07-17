Гражданка Казахстана после оплаты долга вернулась домой из Новосибирска

Новосибирские приставы запретили выезд из России гражданке Казахстана из-за неуплаты долга.

Ранее она проживала в Куйбышеве и имела гражданство России. Впоследствии она переехала на постоянное место жительства в Казахстан.

– В апреле 2024 года в отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с бывшей россиянки задолженности по кредитным платежам в размере 60 тысяч рублей, – отмечается в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Пристав в связи с этим предпринял меры, из-за чего должница при въезде в Россию не смогла бы выехать из страны.

– В июне текущего года должница приехала в Куйбышев погостить у родственников, – пояснили в сообщении.

Когда она собиралась обратно, ее остановили у границы. Чтобы выехать, ей пришлось полностью погасить задолженность, а также исполнительский сбор.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска погасил долг по алиментам, чтобы продать квартиру.