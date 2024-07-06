Аналитики увидели падение цен на автомобили в Новосибирске

За полгода средняя цена новых автомобилей в Новосибирске упала на 35%, а машин с пробегом возрастом до 15 лет — на 15%. Новую машину в июне этого года можно приобрести в среднем за 3,5 миллиона рублей, а б/у — за 2,3 миллиона рублей, говорится в результатах исследования сервиса Авто.ру Оценка.

Из новых автомобилей сильнее всего в июне подешевела Toyota RAV4 — за автомобиль в среднем предлагают 4,7 миллиона рублей, что на 7% ниже майских результатов. На 3% упала цена кроссовера Exeed TXL, который можно было приобрести за 4,3 миллиона рублей. Китайские модели Tank 300 (4,5 миллиона рублей) и Chery Tiggo 4 Pro (2,3 миллиона рублей) стали на 2% дешевле.

Наибольший рост в цене затронул Geely Coolray — за него просили 2,7 миллиона рублей (+7%). Также на 4% подорожали и другие модели от Geely.

В сегменте подержанных автомобилей наибольшее снижение цены (-12%) зафиксировано у Mercedes-Benz E-Класс (5,8 миллиона рублей) и Renault Duster (1,3 миллиона рублей). На 10% дешевле стали внедорожники Land Rover Range Rover Sport (4 миллиона рублей) и Cadillac Escalade (4,7 миллиона рублей). Отечественный Lada Largus упал в цене до 947 000 рублей, что на 9% ниже предыдущего периода. Японские Toyota Camry (3,6 миллиона рублей), Nissan Teana (1,2 миллиона рублей) и Lexus LX (10,8 миллиона рублей) подешевели на 8%. А также на 8% снизилась стоимость у Renault Logan (340 000 рублей) и Skoda Kodiaq (3,2 миллиона рублей).

Тем не менее были и подорожавшие машины с пробегом. Седан Datsun on-DO стал дороже на 16% (547 000 рублей). Подорожали и несколько моделей от Lada: Lada 2107 (+13,5%; 244 000 рублей), Lada Vesta (+10%; 1,2 миллиона рублей) и Lada 2114 (+8%; 277 000 рублей). За Toyota Land Cruiser Prado (4,1 миллиона рублей) и универсал Subaru Levorg (1,8 миллиона рублей) просили на 6% больше, чем в прошлом периоде. Внедорожник Mitsubishi Outlander подорожал на 5,5% и стоил 3,3 миллиона рублей. Выросли в стоимости на 5% Nissan X-Trail (3 миллиона рублей), Daewoo Nexia (266 000 рублей) и Chevrolet Niva (686 000 рублей).

По данным Объединенного кредитного бюро, в мае в Новосибирской области было выдано 1,58 тысячи кредитов на 2,51 млрд рублей. Средний чек составил 1,59 млн. Для сравнения. В апреле выдано 1,55 тысяч кредитов на 2,43 млрд. Средний чек — 1,57 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что внедорожники обогнали седаны по популярности среди новых авто в Новосибирске.