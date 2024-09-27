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Новосибирск на шестом месте среди мегаполисов по доле советской и современной жилой застройки

  • 27/09/2024, 19:01
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирск на шестом месте среди мегаполисов по доле советской и современной жилой застройки
Доля сохранившихся дореволюционных домов в городе не превышает 1%.

Новосибирск занимает шестую строчку в рейтинге городов-миллионников по доле жилья советской постройки, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Исследование показало, что 77% от всего вторичного жилья возведены в советский период — с 1991 по 2019 год.

— Зданий, построенных в довоенное время, в Новосибирске сохранилось более 300, в основном они сосредоточены в Железнодорожном районе. В окрестностях метро Площадь Маркса сосредоточено наибольшее количество зданий послевоенного периода. Всего с 1945-1991 в городе были построены тысячи жилых домов, — уточнили эксперты.

Самая большая доля домов советского периода среди всех строений города сегодня находится в Перми (82% от общего числа), на втором месте Екатеринбург (79%). Замыкает тройку лидеров Омск, где к этому периоду относится 79% жилых домов.

Отмечается, что 23% жилищного фонда Новосибирска относится к современной застройке. В этой категории город занял также шестую строчку рейтинга. Отмечается, что наиболее плотно современные дома располагаются в Первомайском районе.

Больше всего современной «вторички» (1991 — 2019 год) оказалось в Волгограде (36% от общей суммы). Вторую строчку рейтинга заняла Казань (32%), третье — Челябинск (26%).

По данным Витрины недвижимости Restate, рост цен на вторичное жилье в Новосибирске с 2019 года составил 73%. В 2019 году стоимость «квадрата» на вторичке составляла 71 тыс рублей. В 2024 году она подросла до 123 тыс. рублей.

Ранее редакция рассказывала, может ли в Новосибирске сравняться стоимость новостроек и вторичного жилья. 

Фото редакции Infopro54, автор- Татьяна Краснова

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Рубрики : Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : рейтинг недвижимость жилые дома


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