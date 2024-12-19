Новосибирцы, стоя в пробках, чаще всего обсуждают строительство четвертого моста

Первый вопрос, который задают новосибирцы в ожидании движения автотранспорта в пробках — это «Что там?». Такими данными поделились специалисты 2ГИС, проанализировав более двухсот тысяч комментариев в дорожных сообщениях за 2024 год в городах-миллионниках.

— В пробках водители и пассажиры часто оставляют на картах дорожные сообщения. И это не всегда предупреждения о ДТП или заторах, но и простые человеческие эмоции — от недовольства затором до юмора или философских рассуждений. Если проанализировать, что пишут люди, то становится понятно, что почти в каждом городе есть свой «дорожный вайб», — утверждают аналитики.

Аналитики уточняют, что дороги столицы Сибири выезжает много любопытных и общительных людей. Чаще всего вся карта усеяна вопросами «Что там?», особенно по утрам. Некоторые получают ответы, вокруг которых разворачиваются очень интересные диалоги. Например, в этом году сибиряков (как и в предыдущие несколько лет) в пробках волновало строительство четвёртого моста. Также, пользуясь свободной минутой, новосибирцы в комментариях голосовали за обустройство набережной ОбьГЭС. А 3 сентября горожане прямо в комментариях «спели» песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» — по строчке в каждом сообщении.

— Пробки — это не только реальность мегаполисов, но и повод для общения. Спасибо нашим пользователям, что делают дорожные сообщения не только полезными, но и весёлыми! Пусть в новом году пробок будет меньше, а поводов для улыбок — больше, — прокомментировал руководитель продуктов транспорта в 2ГИС Максим Берёзкин.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске запустили интеллектуальную транспортную систему. На первом участке пробки уменьшились на 13 процентов.