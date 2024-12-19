Совладельцу сети SPAR грозит 15 лет строгого режима

На заседании Юргинского суда Кемеровской области в ходе рассмотрения дела совладельца сети супермаркетов SPAR, Владислава Левчугова, прокуратура потребовала приговорить предпринимателя к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, обвинение настаивает на том, чтобы предприниматель выплатил штраф — 490 миллионов рублей.

Руководителю отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву, получившему взятку, прокуратура запросила 14,5 лет тюремного заключения и штраф в размере 462 миллионов рублей. Помимо этого, прокурор просит лишить Арефьева права занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет и лишить спецзвания.

Сторона защиты попросила отложить судебное заседание для подготовки к прениям. Следующее судебное заседание назначено на 15 января 2025 года.

Напомним, Владислава Левчугова и Сергея Арефьева задержали еще 2 декабря 2021 года в Томске. Первому инкриминировали посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), второму— получение взятки (ст. 290 УК РФ).

Следствие установило, что Сергей Арефьев через посредника вымогал деньги у руководителя одной из томских компаний за прекращение уголовного дела об уклонении налогов. По предварительным данным, речь шла о 5 млн руб. По этому поводу учредитель компании обратился в правоохранительные органы. Переговоры и саму передачу денег контролировали оперативники, которые и задержали сначала Левчугова за посредничество при передаче взятки, а потом и самого Арефьева. Задержанных доставили под конвоем в Москву, по решению Басманного райсуда столицы их поместили в один из местных СИЗО.

В дальнейшем в деле бизнесмена появился еще один эпизод. Ему вменили в вину по статье о незаконном обороте оружия, его составных частей и боеприпасов.

Владислав Левчугов является основателем томской ГК «Лама», которая в марте 2021 года вышла на новосибирский рынок с брендом Spar. Кроме того, в группу компаний в Томске входила сеть универсамов «Абрикос», несколько торговых центров и производственных предприятий. По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 19 филиалов SPAR, один — Interspar, один — «Первоцен», пять — «Хороший выбор».

Ранее редакция сообщала о том, что осужденную за взятки топ-менеджера «Ростеха» Лалетину выпустили из тюрьмы. Она получила восемь лет колонии за взятку в размере 67 млн рублей от руководства НЗИВ.