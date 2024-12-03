В Новосибирске запустили интеллектуальную транспортную систему

ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в тестовом режиме запустил в Новосибирске интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Тестирование адаптивной системы координаций режима работы светофоров проходит на двух участках.

На участке Северный спуск – Южный спуск – Большевистская до ост. Мелькомбинат – Большевистская, 135 система была запущены 28 ноября. В первые сутки ее работы специалисты центра заявили, что пропускная способность улично-дорожной сети увеличилась на 13%. Особенно это актуально для часов пик.

На втором участке ул. Зыряновская — Восход – Кирова система начала работать 29 ноября.

— Корректировка режимов работы светофоров, в зависимости от объёма транспортных потоков на большом количестве участков города позволит участникам дорожного движения оптимизировать свой маршрут и снизить возникновение заторовых ситуаций, —заявили в ЦОДД. — Водителей просим быть бдительными в связи с изменениями работы светофоров.

Руководитель новосибирского регионального представительства «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков отметил, что это первый «боевой» запуск ИТС в городе. Ранее она тестировалась в пилотном режиме. Сейчас светофоры на двух участках работают с корректировкой на трафик машин.

— В зависимости от ситуации на дороге может увеличиваться время горения зеленого света светофоров, чтобы увеличить пропускную способность в определенном направлении, — пояснил он.

Собеседник редакции отметил, датчики снимают данные по интенсивности движения на участках дороги и по ним видно, что поток машин пошел быстрее и более равномерно. Кроме того, на онлайн-картах цвет участков также изменился в сторону уменьшения пробок.

Вячеслав Ашурков также прокомментировал информацию о датчиках, фиксирующих интенсивность движения.

— Многие новосибирцы жалуются, что в городе стало много камер, которые фиксируют нарушения ПДД. Например, на площади Трубникова. Однако, в городе устанавливаются не только камеры фотовидеофиксации ПДД, но и датчики ИТС, — отметил эксперт. — Первые обычно «смотрят в даль», чтобы фиксировать нарушения, а датчики движения размещаются под углом почти 90 градусов, чтобы измерять поток машин.

Напомним, по итогам 2023 года к интеллектуальной транспортной системе (ИТС) были подключены 23 светофорных объекта в Новосибирске, установлены более 100 детекторов транспорта, разработаны и внедрены системы управления светофорами и детекторами. В общей сложности на ИТС в 2022-2023 годах были направлены 411 млн рублей, сообщал в марте 2024 года на заседании транспортного комитета в региональном парламенте министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский. Он заявлял, что к концу 2024 года в интеллектуальную транспортную систему будут включены 25% светофоров города.

Ранее редакция рассказывала о том, что в мэрии Новосибирска раскритиковала работу светофоров и потребовали выставлять претензии подрядчикам.