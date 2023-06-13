В ЖК Закаменский на ногу рабочему упал груз с крана

На строительной площадке в микрорайон ЖК Закаменский на ноги мужчины сорвался и упал с крана подвешенный груз. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС в Телеграм.

— Мужчина был извлечён из-под груза до приезда спасателей, которые совместно с бригадой врачей скорой помощи оказали ему помощь в фиксировании шины. Пострадавший был перенесён до автомобиля скорой помощи и доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале июня нога 17-летней жительницы Новосибирска застряла между прутьями решетки.

Спасатели оперативно освободили девушку из плена решетки с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента немного разжали прутья решётки и вытащили застрявшую ногу.

— Бригада врачей скорой помощи осмотрела девушку на предмет травм и ушибов. Медицинская помощь ей не потребовалась, — говорилось в сообщении.

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