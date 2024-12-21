Новосибирцы устремились в салоны за татуировками змеи

Восточный календарь давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Одни верят в гороскоп, другие относятся к нему скептически. Но и те, и другие знают, какой год ждет нас впереди и многие стараются поддерживать соответствующую тематику, подбирая тематические наряды, выкладывая из салатов контуры змеи или собаки, приобретая всевозможные сувениры. А некоторые хотят, чтобы символ года сопровождал их всю жизнь и набивают не теле татуировку с его изображением.

Так, накануне 2025 года, который будет Годом змеи, десятки новосибирцев устремились в тату-салоны, чтобы нарисовать рептилию на щиколотке, ключице, запястье и ни только… Об этом Infopro54 рассказал основатель тату-салона «Татунхамон» Анатолий Кексель. В этом бизнесе он уже более двадцати лет и точно знает, что в декабре в салон потянутся люди, желающие наколоть на теле изображение какого-либо животного или сказочного персонажа.

— Декабрь для нас проходит под эгидой восточного гороскопа. Вот сегодня в одном из наших салонов мастер набил татуировку змеи на ключице у девушки. Клиентка захотела, чтобы рептилию окружали цветы. При этом она сразу обозначила, что сама родилась в год змеи и надеется, что ее изображение принесет ей удачу, как в следующем году, так и в целом по жизни, — рассказал мастер.

Вообще в изображение змеи на теле разные народы вкладывали собственные смыслы. Современные же трактовки в основном опираются на мировой культурный опыт. Рисунок может нести как позитивный посыл — это спокойствие, мудрость, врачевание, так и говорить о хитрости — искушении, мистической силе, коварстве. Смысл такого тату во многом зависит от сопутствующих элементов эскиза. Например, рептилия с цветами означает гармонию с окружающим миром и бессмертие души, а с розой — искушение страстью и грехопадение.

Мастер добавил, что большинство желающих нанести на тело татуировку с символом будущего года сами родились в период его правления. В основном, это люди в возрасте от 25 до 45 лет.

— Для них это серьезное, вполне обдуманное решение. С молодежью мы работаем редко, они больше действуют на эмоциях, — подчеркнул Кексель.

Интересно, что ни каждый символ года новосибирцы стремятся запечатлеть на своем теле. Так, собеседник Infopro54 уверяет, что набивать петуха ему не приходилось ни разу.

— Самые востребованные — это как раз символы текущего и следующего годов — дракон и змея. При этом мужчины в основном выбирают огнедышащего, а женщины — рептилию, — уточняет он.

Размеры татуировок тоже выбирают совершенно разные. Одни набивают крошечную змейку на ключице, другие — изображение от верхней линии бедра до самого колена. При этом мастер утверждает, что объемные изображения смотрятся намного эффектнее.

— Порой приходиться работать с клиентом два дня, потому что набивка большого рисунка требует минимум 10 часов. Но и результат того стоит. Получается настоящий шедевр. А вот с миниатюрами стараемся не работать. Совсем маленькие изображения быстро теряют свои контуры, ведь кожа у людей имеет свойство растягиваться, терять упругость, — продолжает Кексель.

В тату-салоны новосибирцы чаще всего приходят с готовым изображением, которое хотят перенести на свое тело. Мастер может лишь немного доработать идею. Бывает, что змея окружает запястье, или пробирается к шее вдоль позвоночника, но всякий раз, нанося изображение, клиент верит, что этот символ будет его оберегать и приносить удачу

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 131 тату-салон.

Ранее редакция приводила мнение стилиста о том, в чем лучше встречать Новый год чтобы не злить змею.