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Ученые из Новосибирска разработали инновационный водоочиститель на основе биогеля

  • 21/12/2024, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Ученые из Новосибирска разработали инновационный водоочиститель на основе биогеля
Модифицированный хитозан используется для очистки воды в полевых условиях

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ представил инновационную разработку — водоочиститель на основе биогеля. Это устройство способно эффективно очищать воду практически из любых источников, то есть его можно использовать в походах и экспедициях.

Под руководством кандидата биологических наук Екатерины Литвиновой команда исследователей изучила возможности применения модифицированного хитозана в составе биогеля. Хитозан известен своими сильными сорбционными свойствами, которые позволяют ему эффективно удалять из воды тяжелые металлы, токсины и неприятные запахи. Именно эти качества стали основой для создания нового водоочистителя.

— Мы выбрали два типа биогелей на основе хитозана и провели испытания, используя воду из обычной лужи. После обработки вода соответствовала нормам СанПиНа, что подтверждает ее безопасность для употребления, —  поделилась результатами Екатерина Литвинова.

Ученые создали фильтр, который представляет собой многослойный сетчатый пакетик, напоминающий чайный. Внутри него чередуются слои угольного фильтра и двух видов биогеля.

Пакетик помещается в фильтрующий патрон, который затем устанавливается в горлышко бутылки. Для дополнительной дезинфекции рекомендуется использовать хлорные таблетки, так как биогель эффективно удаляет остатки хлора из воды.

Один такой пакетик рассчитан на обработку пяти литров воды. Стоит отметить, что аналогов этому фильтру на отечественном рынке пока нет.

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Источник фото: НГТУ / Автор — Вероника Жарковская

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Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : ученые разработка очистка воды


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