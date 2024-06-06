Новосибирцы в мае оформили ипотеку на 3,3 млрд рублей

В Новосибирской области сохраняется спрос на ипотеку. По итогам пяти месяцев продажи ипотеки ВТБ в регионе превысили 14 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

При этом удвоился спрос на льготные программы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе-мае банк провел по ним 61% от общего числа сделок. Отмечается, что предпочтение новосибирцы отдавали «семейной ипотеке». Согласно данным, по ней с начала года банк провел 1,2 тыс. сделок на 5,6 млрд рублей. Менее популярна «ипотека с господдержкой-2020», которую получили около тысячи заемщиков почти на 3,9 млрд рублей. И замыкает тройку лидеров IT-ипотека с суммой сделок на 1,5 млрд. рублей.

По словам управляющего ВТБ в Новосибирской области Сергея Никулина, предстоящее завершение программы господдержки «подстегивает» спрос на новостройки.

По сведениям экспертов, после 1 июля динамика программы будет в первую очередь зависеть от решения правительства по ее дальнейшему развитию. Скорее всего, она станет более адресной, что окажет влияние на спрос населения и объемы выдач.

Специалисты ВТБ считают, что в мае продажи ипотеки в стране могут превысить 510 млрд рублей, (+11% к апрелю текущего года и -13% к маю прошлого года).

По итогам пяти месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка двух трлн рублей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.