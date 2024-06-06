Этническая ОПГ организовала канал «поставки» нелегальных мигрантов в Новосибирск

В Новосибирске оперативники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции выходцев из Средней Азии. Легализацией занимались трое выходцев из стран ближнего зарубежья, получившие российское гражданство: 62-летний и 46-летний мужчины и 41-летняя женщина.
Этническая преступная группа организовала незаконное пребывание в России свыше 90 мигрантов. Вчерашние иностранцы оформляли фиктивную постановку на миграционный учет, патенты на работу, трудовые договоры для своих соотечественников.
— При проведении оперативно-следственных действий по адресу одного из подозреваемых обнаружены трое иностранных граждан, находящихся в Новосибирской области с нарушением миграционного законодательства, они привлечены к административной ответственности, — рассказали в УФСБ по региону.
В отношении участников преступной группы было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
Фигуранты дела признали вину и пошли на сотрудничество со следствием. Всех троих отправили под домашний арест.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске участник полицейского ОПГ получил срок за легализацию мигрантов. Неся службу в отделе по вопросам миграции, он незаконно регистрировал прибывших на территорию города иностранцев и получал от них гонорары.
Источник фото: скриншот оперативного видео УФСБ по НСО
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