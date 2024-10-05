Новосибирцы в среднем платят за коммуналку 11 процентов ежемесячного дохода семьи

По результатам ежегодного мониторинга экспертов Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» с 2021 года по 2023 год ежемесячные расходы среднестатистической семьи на ЖКХ и топливо выросли в Новосибирской области с 4116 рублей до 5221 рубля или на 27%. Среднестатистическая семья в регионе тратит на оплату ЖКУ и топлива 11,3% от доходов семьи. С 2021 года этот показатель вырос на 1,4%. Для сравнения, средневзвешенный показатель в целом по РФ снизился за это время с 5523 рублей до 5397 рублей или на 2%, отмечается в мониторинге. В целом по стране доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах по сравнению с 2022 годом снизилась на 0,6 п.п. и составила 9,4%.

— В итоге Новосибирская область опустилась в рейтинге регионов по доле потребительских расходов среднестатистической семьи на оплату ЖКХ и топлива с 33 на 76 место. При этом число коммунальных аварий в Новосибирске, как минимум, не уменьшилось, — констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

При этом, по данным «РИА Рейтинг», средний заработок новосибирцев с 2020 по 2024 год вырос на 71,9% и составил 75,8 тысяч рублей (среднемесячная чистая зарплата).

— Средняя цена квадратного метра на первичном рынке Новосибирска выросла за тоже время на 202%, рост стоимости готовых квартир составил 69%, — констатирует Николаев. — С учетом средневзвешенных скидок на недвижимость заработная плата жителей Новосибирска росла на 7%-12% быстрее цен на вторичном рынке и на 20-25% медленнее стоимости квадратного метра в новостройках.

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