Великое варварство: стоит ли убирать опавшую листву на даче — рассказала новосибирский агроном Шубина

Традиционно осенью перед большинством дачников встает дилемма: нужно ли убирать листву на участке. Одни утверждают, что по санитарным и эстетическим соображениям листву однозначно нужно убрать. Другие же напротив, предлагают оставить листву в покое и не вмешиваться в естественный порядок вещей.

Нынешнее лето было аномальным по числу садовых вредителей и возбудителей болезней. Возможно, поэтому многие дачники стремятся максимально очистить свои участки от пожухлых растений. Новосибирский агроном Людмила Шубина считает, что вычищать всю листву из-под кустов и деревьев совсем не разумно.

— Листья не мешают. Даже наоборот — оказывают посильную помощь природе. Опавший лист всегда утепляет корни, сохраняет всю полезную микрофлору в саду. Ну а сжигать листья, я считаю, вообще преступление, — поделилась с VN.ru эксперт.

Если растения были повреждены тлей, листьям это не повредит — вредитель зимует в коре деревьев и кустарников.

Стоит отметить, что зимой многие полезные для почвы организмы прячутся под опавшими листьями и питаются ими, благодаря чему могут пережить холода.

Если же огородники перестраховываются и все равно хотят избавиться от опавших листьев, то лучше сложить их в компостную кучу и пересыпать землей, которая будет катализаторов для переработки растительный остатков. Шубина отмечает, что в назёме множество различных микроорганизмов и бактерий, которые делают почву структурной, удобряют ее и превращают опавший лист в гумус.

В случае, когда грибок все же добрался до плодов, то листья лучше закопать на глубину не менее 1 метра.

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