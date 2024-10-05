Рассказываем о новом штамме коронавирусной инфекции

В Институте материнства и детства РНИМУ им. Н.И. Пирогова рассказали о новом штамме COVID-19.

Хотя данные о специфике заболевания, вызываемого рекомбинантным вариантом XEC, пока ограниченные, ожидается, что его симптомы будут схожи с последними циркулирующими штаммами SARS-CoV-2 в виде проявлений интоксикационного синдрома — лихорадки, слабости, болей в теле, снижения аппетита, а также катарального синдрома в виде насморка, кашля и боли в горле.

Риску тяжелого течения и осложнений SARS-CoV-2-инфекции подвержены пожилые люди, а также дети и взрослые с хроническими заболеваниями.

XEC-вариант SARS-CoV-2 вируса не является принципиально новым штаммом, и вакцинация остается одним из самых эффективных способов предотвращения заболевания и снижения рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Пожилые люди, а также дети и взрослые с хроническими заболеваниями находятся в группе риска тяжёлого течения и осложнений SARS-CoV-2-инфекции.

— В первую очередь, это хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, диабет, ожирение, онкологические и онкогематологические заболевания, — отмечает Мария Райкович, ассистент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Ранее редакция сообщала о том, что вакцину против гриппа H5N8 разработали в центре «Вектор».