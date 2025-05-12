Новосибирцы возмущены подорожанием минеральной воды на 30-50%

Новосибирцы давно привыкли к стабильному росту цен на основные продукты питания. Но одновременно с картофелем, говядиной и сливочным маслом начала подниматься стоимость безалкогольных напитков. Лидер роста — минеральная вода.

— Два дня назад бутылка минеральной воды 0.5 л. стоила 66 руб , сегодня купил по 99 руб. 50% и более повышения цены — это ничем не обосновано. Вода как текла с гор Дагестана, так и течёт, для производства бутылки все есть в России. Я не экономист, но все это искусственное «задирание» цен и ничем не обосновано, — возмущаются новосибирцы.

Владелец ООО «Карачинский источник» Владимир Хританков в разговоре с журналистом Infopro54 заявил, что резкого повышений цен на данную продукцию на его предприятии не было. Хотя планомерный рост конечной стоимости минеральной воды продолжается на протяжении длительного периода.

— Такой серьезный скачок мог произойти только в результате накрутки самой торговой сети. У нас никаких серьёзных повышений цен не было. Все в рамках необходимого. Дорожает оборудование, повышаются зарплаты сотрудников, тот же бензин, который необходим для доставки продукции. Хотя постепенное удорожание идет с момента введения обязательной маркировки, это оказалось очень затратно для предприятия и не могло ни сказаться на конечной стоимости продукции. И продолжиться ли удорожание в дальнейшем, зависит исключительно от нашего правительства, — поясняет Владимир Хританков.

Руководитель направления по работе с ритейлерами Сибири и Дальнего Востока «Нильсен» Мария Гаранина также говорит, что такого серьезного роста цен в регионе не было зафиксировано.

— Если говорить о годовых показателях, то роста цен на 30% в регионе, как и в целом по стране, мы не видим. Конечно, мог быть какой-то разовый резкий скачок стоимости у одного наименования, но это никак не отражается на общей статистике и отследить это сложно. В целом с марта 2024 года по февраль 2025 года рынок онлайн и офлайн продаж минеральной воды по Сибири показал прирост в денежном выражении на 19,5%, а в натуральном 6,9%, — пояснила эксперт.

Напомним, что еще в конце 2024 года производители предупредили о подорожании с нового года воды и соков. Они уточнили, что цены вырастут в среднем от 9% до 15%. Тогда о повышении отпускных цен на продукцию, включая воду, газировку, лимонады и соки ретейлеров уведомили шесть производителей, в том числе, «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC; сок «Добрый»), «Черноголовка», «Сады Придонья», «Боржоми» и «Рычал-су». Но с января больше всего производители подняли цены на газировку, а связывали это с ростом цен на упаковки на 6–8,5% и сырья для напитков. Помимо этого, у компаний выросли затраты на автоперевозки, обслуживание оборудования и индексацию коммунальных услуг. В «Боржоми» одной из причин также называли высокую ключевую ставку ЦБ (21% на конец 2024 года) и рост стоимости складского, производственного и логистического персонала.

В Новосибирской области зарегистрировано два предприятия по производству напитков «Черноголовка» и «Борожоми». Новосибирский завод «Аквалайф» (входит в группу компаний «Черноголовка») специализируется на выпуске безалкогольных напитков собственных торговых марок группы: лимонадов и бутилированной воды «Черноголовка», напитков «Байкал», «Байкал грин» и Fantola, а также работает как контрактное производство, в том числе для компании PepsiCo. Также в регионе работает компания по производству минеральной воды ООО «Карачинская звезда», связанная со структурами «Альфа-групп» IDS Borjomi Russia. Летом прошлого года у компании сменился собственник.

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