Маркировка разгонит рост цен на хлеб и кондитерку в Новосибирске до 50%

Минпромторг России опубликовал законопроект о маркировке кондитерки. Он предполагает введение маркировки для шоколада, конфет, печенья, хлебобулочных изделий и т.д. Согласно документу, с 1 декабря 2025 года на маркировку должны перейти производители, выпускающие сахаристые изделия без какао, шоколад и продукты с какао, хлебобулочные изделия и печенье, джемы и другие сладости из фруктов; с 1 марта 2026-го — замороженные десерты, часть хлебобулочных изделий, а также детские и диетические сладости; с 1 мая 2026-го — жвачку, белый шоколад, карамель, семена, неупакованный шоколад, засахаренные фрукты; с 1 мая 2027-го — сладости и кондитерку в групповой упаковке. Как уточняется в документе, в случае с хлебобулочными изделиями речь идет о продуктах со сроком годности более 5 суток.

С 1 мая 2027-го производители должны будут передавать данные о выводе продукции из оборота, а с 1 июня этого же года ― данные об обороте продукции. Ожидается, что постановление правительства вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Рынок сократится

Опрошенные Infopro54 участники рынка и эксперты к нововведению относятся негативно. Как отметила Наталья Пинигина, управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», законопроект в первую очередь ударит по малым и средним предприятиям, которых на кондитерском рынке довольно много, а также по самозанятым. Для этих категорий предпринимателей стоимость оборудования по маркировке неподъемна. Кроме того, она напомнила, что на прилавках сейчас много замороженной продукции со сроком хранения более 5 суток, в том числе речь идет о хлебобулочных изделиях, которые доводят до готовности в пекарнях и магазинах у дома. По данным Минсельхоза Новосибирской области, в 2023 году в регионе изготовили 52 тысячи тонн хлебобулочной продукции длительного хранения и 130 тысяч тонн — недлительного. За январь-август 2024-го произвели 60 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий длительного хранения и 73 тысячи тонны недлительного.

Собственник и генеральный директор компании «Сибирские Широты», владелец сети пекарен-кулинарий «Бабушка Лиза» Павел Чернозипунников считает, что количество игроков на рынке производства кондитерки и хлебобулочных изделий после введения маркировки будет сокращаться.

— Предприниматели не будут заходить в эту историю, а те, кто уже работает, скорее всего, будут уходить, так как затраты на покупку оборудования, на найм дополнительных людей, на организацию процесса маркировки очень существенны. Крафтовые вещи точно закроются. Мы будем работать в рамках закона. Пока не решили, продолжим заниматься этим видом бизнеса или будем закрывать направления, анализируем ситуацию. По нашим оценкам, для конечного потребителя маркировка кондитерки приведет к росту цен минимум на 10%, — говорит собеседник Infopro54.

Напомним, за последний год какао-порошок в Новосибирске подорожал в два раза. Это привело к росту цен на шоколад и кондитерскую продукцию. В начале 2025 года резко выросли цены и на сладости с шоколадом.

Рост затрат до 50%

Наталья Пинигина отметила, что о планах введения маркировки в кондитерке было известно давно, участники рынка уже подсчитали, во что это обойдется отрасли и как отразится на стоимости продукции для потребителей.

— Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) обращалась в различные общественные организации, в том числе в нашу, за помощью в разработке мер поддержки, которые помогли бы им правильно войти в маркировку с учетом ситуации в экономике, — пояснила собеседница Infopro54.

По ее словам, только единовременные затраты для отрасли, связанные с приобретением оборудования, а также с технологической проработкой процессов и их включением в действующие производственные процессы компаний, набором людей, ассоциация оценила в 62 млрд рублей. Ежегодные затраты составят еще 45-46 млрд, а это 5,8% роста стоимости продукции.

— Производители очень сильно озабочены тем, что при введении маркировки будут вынуждены снизить производительность своих линий на 15-20% из-за сбоев в синхронизации с программным обеспечением. С такой проблемой столкнулись заводы, выпускающие молоко и молочные продукты, напитки и т.д. Многие компании, которые перешли на маркировку еще в 2021 году, жалуются на проблемы при взаимодействии с ЦРПТ. В итоге получается рост себестоимости на 25-30%. С учетом затрат на набор дополнительного персонала, на совместимость оборудования рост может составить до 50%, — констатировала эксперт.

Кроме того, по оценкам ассоциации, эта ситуация будет разгонять инфляцию, так как производители, стремясь минимизировать рост цен, станут сокращать объем продукции. Например, так произошло с творожками, когда из маркировки были исключены продукты массой менее 40 гр. Часть производителей будет уходить в сегменты, которые еще не попали под маркировку, либо снижать качество продукции.

Смысл маркировки теряется

— Ключевая цель маркировки — убрать с рынка контрафакт. По данным ассоциации, доля контрафакта у них сейчас составляет около 1%, ЦРПТ «Честный знак» говорит о 10%. При этом, согласно опросам, только 0,5% потребителей изучают информацию, содержащуюся в маркировке. То есть мы идем на повышение стоимости продукции до 50% для этой категории потребителей? Или это еще один налог, половина которого уходит в негосударственную структуру? — рассуждает Наталья Пинигина.

Депутат регионального парламента Новосибирской области, эксперт по организации санитарно- эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов отметил, что любая из существующих сегодня маркировок не имеет никакого отношения к качеству продукции и не влияет на снижение количества фальсификатов на рынке. Их ключевая задача — прослеживаемость сбора налогов.

— В этом плане маркировка работает великолепно: делайте продукцию из чего хотите, только заплатите налоги. Кроме того, благодаря этим маркировкам каждый из нас платит при покупке любого товара примерно 50 копеек. Это цена, которую на потребителя перекладывают предприниматели из-за повышения нагрузки в связи с покупкой оборудования, наймом дополнительных людей и т.д. Хорошо это или нет… Собирать налоги, безусловно, нужно, так как от этого зависит работа отраслей здравоохранения, образования и т.д. Но маркировка, на мой взгляд, ― спорный способ наведения порядка. Доля фальсификата, по моим оценкам, на некоторых сегментах рынка по-прежнему доходит до 60-70%, — констатировал Новоселов.

По словам Натальи Пинигиной, «ОПОРА РОССИИ» уже неоднократно выходила с предложением о введении обязательной сертификации только для предметов роскоши, где эти затраты не ощутимы для потребителя.

— Однако мы наблюдаем, что чем меньше товар, тем больше к нему интерес с точки зрения маркировки. Высокомаржинальные товары маркировать почему-то никому неинтересно. Мы настаиваем, что маркировка должна быть добровольной, чтобы решение о ее введении принимал производитель, который готов это использовать как конкурентное преимущество, для повышения своего имиджа, — говорит собеседница редакции.

При этом оборудование по маркировке нужно передавать бесплатно либо на льготных условиях, и у производителей должна быть возможность его замены, если оно не вписывается в технологические процессы. Сейчас с этим возникают большие сложности.

— Сейчас удорожание, которое последует за введением маркировки, может сыграть плохую шутку не только с производителями кондитерки и хлебобулочных изделий, но и с другими рынками, где она уже действует. Мы понимаем, что санкции рано или поздно с России снимут, на рынок вернутся иностранные бренды. Будут ли наши производители конкурентоспособны? Кроме того, уход с рынка мелких и средних игроков, которые не переживут маркировки, ведет к его монополизации. А к чему это может привести, мы уже видели с ценами на яйца, куриное мясо и т.д., — предупреждает Наталь Пинигина.

Стоит отметить, что кондитерская продукция новосибирских производителей сегодня является экспортным продуктом, доля ее поставок за рубеж постоянно растет.

По данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирске работают 1819 кондитерских, 538 пекарен, более 300 предпринимателей предлагают услуги по изготовлению тортов на заказ.

Ранее редакция сообщала о том, что цена на хлеб в Новосибирске вырастет в марте.