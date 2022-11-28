В Новосибирске резко выросло количество частных домов

В регионе значительно выросло количество индивидуальных жилых домов. Так, в 2022 году построено 3 077 новых домов и реконструировано 2 215, это в 2 раза выше аналогичного показателя за последние три года, и на 45% выше, чем за последние восемь лет. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Новосибирской области.

— В регионе отмечается активность населения по осуществлению регистрационных действий на объекты недвижимости. Так, доля жилых зданий, права на которые не зарегистрированы новосибирским Росреестром, снизилась на 2% в сравнении с началом 2022 года, — уточнили в ведомстве.

Всего за 10 месяцев 2022 года новосибирским Росреестром зарегистрировано 5 292 новых жилых дома, площадь объектов строительства составила 811,3 тыс. кв.м. При строительстве малоэтажных домов основное предпочтение отдают 1-этажным (38% от общего количества) и 2-этажным (53% от общего количества) домам. Несмотря на широкий выбор материалов, граждане чаще строят свои дома из дерева — 59% домов. Строительство кирпичных домов также пользуется спросом, однако доля таких домов составляет всего 15%.

Напомним, в регионе активно запускаются программы комплексного развития территории. В ходе их реализации будет сноситься частный сектор. Между тем, многие частные дома собственники не регистрировали после завершения строительства, чтобы не платить налог на имущество. Эксперты рекомендовали привести в порядок все документы, в том числе по собственности, чтобы иметь право на компенсацию по случаю сноса. С другой стороны, Росреестр также ужесточает контроль за объектами недвижимости с помощью дронов

Ранее редакция сообщала, что интерес покупателей в России смещается от многоэтажек к частному жилью.