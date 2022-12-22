«Российский инвестор консервативен и медленно привыкает к новым ценным бумагам»

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам» — о трендах, которые сформировались в 2022 году на российском финансовом рынке, предпочтениях инвесторов и о том, какие инструменты будут востребованы в 2023 году.

Приток новых инвесторов возобновился

— Владислав, можете ли вы оценить, как в 2022 году изменился интерес частных инвесторов к финансовому рынку?

— Интерес сохранился, и это подтверждает статистика, так как клиентская база продолжает расти. Да, темпы роста снижаются, но это в том числе эффект высокой базы. На фондовом рынке открыты уже более 22 млн счетов, то есть здесь уже присутствует около трети экономически активного населения России. Для развивающейся страны, а Россия с точки зрения фондового рынка — страна развивающаяся, статистика очень неплохая.

В марте-мае было затишье — в этот период шло перераспределение имеющихся клиентских баз. Клиенты крупных банков, которые попали под санкции, переходили к частным брокерам. Потом возобновился приток новых инвесторов. Сейчас, если говорить о структуре, около 40% — это перераспределение, 60% — новые клиенты, которые идут на рынок. В том числе в связи с тем, что ставки по депозитам достаточно быстро снизились и фондовый рынок, несмотря на позитивную динамику последнего времени (рост ставок до 7,3%), предоставляет значительно более интересные возможности.

Безусловно, меняется структура активности.

— В чем заключаются эти изменения?

— Назову несколько самых заметных:

Снижается активность в иностранных ценных бумагах , что связано с ограничениями, которые вводит ЦБ и страхом заморозки активов.

, что связано с ограничениями, которые вводит ЦБ и страхом заморозки активов. Снижается активность в российских акциях в силу их высокой волатильности, отсутствия четких ценовых бенчмарков. Все понимают, что российские бумаги недооценены, но дать однозначную оценку справедливой стоимости в текущей ситуации малопрогнозируемых рисков сложно. В том числе потому, что компании перестали публиковать отчетность.

в силу их высокой волатильности, отсутствия четких ценовых бенчмарков. Все понимают, что российские бумаги недооценены, но дать однозначную оценку справедливой стоимости в текущей ситуации малопрогнозируемых рисков сложно. В том числе потому, что компании перестали публиковать отчетность. Большой интерес к рублевым и юаневым облигациям .

. Высокий спрос на китайскую валюту . Сегодня это валюта №2 на российском рынке — после доллара, то есть она подвинула евро.

. Сегодня это валюта №2 на российском рынке — после доллара, то есть она подвинула евро. Вырос объем арбитражных операций , то есть участники рынка зарабатывают на небольших изменениях в стоимости валюты.

, то есть участники рынка зарабатывают на небольших изменениях в стоимости валюты. Идет большой объем покупок валюты для вывода на иностранные счета, в том числе счета физлиц. После того как эта тема постепенно была либерализована, валюту покупают, в том числе для личного потребления, приобретения недвижимости за рубежом, смены локации. То есть «дозволенный миллион долларов в месяц» используется достаточно активно, так как у нас продолжается выезд экономически активного населения. Не только релокантов, которых испугали военные операции, а затем мобилизация, но и бизнеса. В Дубай едут бизнесмены уже непризывного возраста. Российские девелоперы под них планируют начать строительство отдельных больших жилых комплексов. Они имеют легальный доход в России и планируют его легально потратить за границей. Для этого покупается валюта и дальше выводится на собственные счета.

Инвестиционные предпочтения

— Какие возможности на финансовом рынке привлекали инвесторов в 2022 году?

— Например, инвестидеи с замещающими, а также с государственными облигациями позволяют рассчитывать на доходность от 12%, что даже с учетом существующих налогов более интересно, чем депозиты. Так что активность есть.

— А если говорить о секторах экономики, то бумаги каких компаний сегодня предпочитают покупать инвесторы?

— Российский фондовый рынок на бумаги не очень богат, и говорить, что у нас большой спрос на технологические компании, которых, условно, 2,5 штуки («Яндекс», «ВКонтакте». Ozon), не стоит. Высокотехнологичный сектор в России, к сожалению, как мы видим, в 2022 году снижался по разным причинам. Проблемы неопределенной стратегии у «Яндекса», очень высокие затраты «ВКонтакте», опасения по снижению спроса в e-commerce давили на Ozon. Positive Technologies (кибербезопасность) могли бы себя чувствовать неплохо, но там тоже есть ограничивающие факторы, так как компания жестко санкционная. Не каждый рисковал покупать ее бумаги.

Я бы сказал, что на российском рынке сейчас большой интерес к дивидендным бумагам. Несмотря на то, что в первом полугодии 2022 года многие компании в принципе отказались от выплаты дивидендов, во втором полугодии на фоне сверхдоходов нефтяного сектора большинство эмитентов исправились. Кто-то — со второй попытки, как «Газпром», но тем не менее. Двузначная доходность по дивидендам плюс владение недооцененными акциями привлекали многих инвесторов, поэтому они приобретали дивидендные ценные бумаги. Также были востребованы бумаги производителей удобрений, в меньшей степени — банковского сектора. Кроме того, я бы отметил потребительский сектор, так как людям всегда нужно будет что-то есть. Здесь много эмитентов: «Магнит», «Лента», Fix Price и т.д. Это понятная история, и она набрала мощи за последний год.

— Насколько смущающим для инвесторов был факт закрытой отчетности?

— Это играло большое значение с точки зрения спекулянтов. Они зачастую работают не с конкретным эмитентом, а с графиком его бумаги. Когда мы видим, что неплохая компания Head Hunter, Qiwi или «ЦИАН» на +- 10% каждый день летает, для спекулянта удобно — и ему неважно, какая у компании отчетность. Для долгосрочных инвесторов отчетность крайне важна, и закрытость эмитентов влияла на решения частных и институциональных инвесторов. Страховые, пенсионные фонды придерживались максимально консервативной политики с точки зрения операций на фондовом рынке. Впрочем, практика показала, что друг с другом эмитенты и институциональные инвесторы информацией все-таки делятся. Возможно, не всеми данными, но делятся.

Иностранные активы — смена предпочтений

— С чем связана невысокая популярность у российских инвесторов ценных бумаг китайских компаний?

— Стоит отметить, что китайские бумаги доступны россиянам только через Гонконг, и сейчас они по факту доступны только для квалифицированных инвесторов, которые могут иметь в них небольшую долю портфеля. А с 1 января 2023 года она станет нулевой.

Гонконгские бумаги — это не «красный» Китай. Они зачастую менее известны как бренды, менее прозрачны с точки зрения отчетности, которую компании могут сдавать на китайском языке. Ну и наш российский инвестор в принципе очень консервативен. Он медленно привыкает к новым бумагам. Например, гонконгский метрополитен или банки — отличные активы, но нашему инвестору практически незнакомые, и он медленно входит в эту тему. Но постепенно интерес будет расти, так как запросов по инвестициям в акции условно дружественных стран — Китай, Турция — у нас сегодня достаточно много.

Кроме того, на сегодняшний день не устаканилась комфортная процедура расчетов в гонконгском долларе. При прямых операциях лотность высокая — от 100 тысяч гонконгских долларов, то есть ограничивающих факторов, с которыми нужно работать, пока много.

— По вашим оценкам, в 2023 году ситуация стабилизируется?

— Скорее всего, спрос на китайские бумаги будет постепенно расти, в том числе за счет расширения ассортимента, за счет того, что они будут попадать в аналитическое покрытие, то есть квалифицированные инвесторы их будут покупать. Там действительно есть очень неплохие компании.

С «неквалами» все сложнее, так как регулятор ведет системную политику по их защите от иностранных активов. Не факт, что это оправдано, но такая политика есть, и, скорее всего, рядовой российский инвестор, у которого сейчас нет 6 млн рублей (а возможно, эта сумма вырастет до 30 млн рублей), будет работать с ограниченным кругом российский бумаг, что будут доступны на российских рынках.

— Помимо китайских бумаг, компаний из стран СНГ доступны для российского инвестора?

— В странах СНГ публичных компаний немного. Они есть в Казахстане, но отличаются невысокой ликвидностью. К примеру, среди наших клиентов интереса к казахстанским бумагам практически нет. Им более интересна Бразилия. Они интересуются биржей Абу-Даби, Турцией, Малайзией, Индонезией. Индия, к сожалению, для россиян — пока закрытый рынок. Там нерезиденту очень сложно купить ценные бумаги. Индией сегодня интересуются в части индексных фьючерсов.

В значительно меньшей степени российские инвесторы сегодня интересуются Европой — после жесткого закрытия, которое произошло в начале года. Падение интереса к Европе можно отследить не только по нашей статистике, но и по статистике наших кипрских партнеров, которые дают доступ к европейским площадкам. У них аналогичная динамика. Самая крупная экономика, которая в результате последних геополитических событий и роста цен на топливо вошла в рецессию, — это все-таки Европа. В США была техническая инфляция с отрицательным ростом два квартала подряд, но сейчас ситуация улучшилась.

Максимальное внимание к риску

— Как оцениваете перспективы запуска биржевых торгов по углю, битуму? Здесь могут быть какие-то интересы у инвесторов?

— Это площадки пока не для массового инвестора. Как показывает опыт СПб МТСБ («биржа «Роснефти»), на площадке нефтяные компании обязаны реализовывать часть своих объемов. Там работает небольшое количество дилеров, которые покупают поставочный бензин. Они не работают с точки зрения каких-то вложений для частного инвестора. Задача угольных площадок, а в перспективе и других (торговля топливными единицами, например, объемами выбросов) — также ориентирована на достаточно узкий круг отраслевых участников. Это, скорее, повышение прозрачности ценообразования в условиях монополизации рынка несколькими крупными игроками, но не массовый инструмент.

СПб МТСБ периодически честно пытается что-то продвинуть широкой аудитории, но пока не получилось.

— Если говорить об инвестициях в промышленные активы, наблюдаете рост интереса?

— Не особо видим. В России идет определенное распределение производственных мощностей, активно покупают производственные площадки иностранных игроков, которые уходят из России, тем более они продаются с дисконтом. Но говорить о том, что резко выросли реинвестиции в промышленность и реальный сектор, достаточно сложно. Официальная статистика этого пока не подтверждает. Возможно, в региональных разрезах есть более позитивный пример, но в промышленности мы, скорее, пока теряем. Это хорошо видно в автопроме, практически во всех производствах, где использовались электронные компоненты, которые в России так и не заместились.

Так что слова о росте инвестиций в реальный сектор — это оптимистичный взгляд в будущее, а не констатация того, что происходит.

— Каких тенденций на финансовом рынке ожидаете в 2023 году?

— На фондовом рынке есть две категории людей. Первая — профессиональные оптимисты — брокеры и профессиональные аналитики, которые выбирают себе нишу «10-15 лет говорить, что все плохо», и это когда-нибудь обязательно случится. Очень удобный подход, но с учетом большого количества факторов неопределенности говорить о том, каким будет 2023 год сложно

Вряд ли он будет особо плохим. Даже по самым пессимистичным прогнозам снижение российской экономики, скорее всего, не превысит 5-5,5%. По оптимистичным — мы снизимся примерно на 1%.

Цены на нефть остаются на высоком уровне, и введение европейского потолка не сильно отразилось на рынке. Через несколько дней утерянные объемы перешли в НПЗ Индии и Китая. Так что бюджет, скорее всего, будет достаточно сбалансированным.

Никаких радикальных изменений с точки зрения финансового рынка в 2023 году, на мой взгляд, не произойдет. Более того, постепенное раскрытие отчетности, возможная либерализация подходов к портфелям институциональных инвесторов будет вести к определенному росту ликвидности.

Плюс регуляторы озаботились стимулированием размещения облигаций, проведения IPO. Уже в этом году состоялось первое IPO российской компании — Woosh (прокат самокатов). Еще несколько масштабных компаний смотрят на перспективы размещения, продолжаются переговоры.

Скорее всего, мы увидим большие сделки по консолидации разных рынков. В условиях кризиса есть возможность дешево покупать конкурирующие активы. Те, кто имеет доступ к кэшевой подушке или к дешевому кредитованию, могут хорошо наращивать свою рыночную долю

Поэтому особых поводов для оптимизма нет, но катастрофы мы тоже не ожидаем. Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация в Китае, который долгие годы был локомотивом мировой экономики. Сейчас рост ВВП в этой стране упал до рекордного минимума в 1%. Если Китай откажется от политики нулевой толерантности и локдаунов, то можно ожидать существенного роста компаний. Это уже косвенно закладывается: мы видим, что в КНР начинаются молодежные волнения, так как большинство молодежи в возрасте до 25 лет — безработные на фоне локдаунов, котировки акций растут, так как все ждут открытия китайской экономики и возобновления ее роста. Это будет драйвером для мировой экономики, для нефти и многих других процессов.

Скорее всего, в следующем году в рецессии будет оставаться Европа. США будут балансировать на грани рецессии. У Китая здесь более сильные позиции. Так как это единственная крупная экономика в мире, где процентные ставки остаются реально положительными. Ставки там, несмотря на повышение ставок американскими и европейскими ЦБ, по факту отрицательные, если брать на фоне инфляции. У Китая здесь гораздо больше свободы.

Будет интересно, будет напряженно. Катастрофы не произойдет. Можно будет заработать, но можно и потерять, так что традиционно — максимальное внимание риск-менеджменту.

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