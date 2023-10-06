Новосибирцы вышли на пикет в центре города

Новосибирцы вечером 5 октября вышли на пикет в сквере у театра «Глобус». Пикет был согласован с мэрией. Привлечь внимание к своей проблеме через публичную акцию решили недовольные жители комплекса «Гринарт».

Конфликт жителей «Гринарт» с мэрией начался в прошлом году. Жителей возмутило, что мэрия установила на проезд около их дома и парковку на сотню автомобилей публичный сервитут. Это было сделано, чтобы КамАЗам и тракторам коммунальщиков было удобнее выезжать на проспект Дзержинского.

Жильцы с таким подходом не согласились и подали иск. Суд первой инстанции, а также прокуратура Дзержинского района поддержали позицию граждан. Теперь чиновники пытаются оспорить это решение, что и вызвало возмущение новосибирцев.

Владельцы квартир в комплексе заявили на пикете, что готовы даже круглосуточно слушать шум тяжёлой техники под своими окнами — но не впускать её в свой двор.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска провели пикет против стройки во дворе дома.