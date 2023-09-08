Жители Новосибирска провели пикет против стройки во дворе дома

— Вечером 7 сентября у нас прошло собрание жильцов, где рассматривалось предложение — отправить письмо в мэрию, чтобы сменить высотность здания, которое планируют построить во дворе нашего дома, с 12 на 5 этажей, — сообщила редакции жительница дома Елена Р.

Речь идет о площадке, расположенной между Кошурникова 22/6 и Федосеева, 2, недалеко от ТРЦ «Сибирский молл».

Впрочем, по ее словам, большинство жильцов с этим предложением не согласились, и на месте была создана новая повестка собрания, по итогам которого было подготовлено письмо в прокуратуру и мэрию Новосибирска, чтобы отменили строительство.

— Думаю, что письмо будет отправлено сегодня-завтра, так как ждать времени нет. Работы на площадке активизируются. Сегодня на площадку приехала тяжелая техника. Сегодня люди вышли на пикет, чтобы помешать ей работать, — пояснила собеседница редакции.

По ее словам, на собрании и на пикете звучало название компании, которая, возможно, является застройщиком будущей гостиницы, — ЗАО «СД Альфа Капитал». На этого застройщика пикетчики написали заявление в полицию, сотрудники которой были вызваны на пикет. Впрочем, в компании ЗАО «СД Альфа Капитал» редакции Infopro54 сообщили, что у них нет никаких интересов в данной локации.

Напомним, ранее собеседница редакции рассказывала, что первоначально на площадке планировалось простроить учебный центр высотой 5 этажей. Однако по предписанию суда стройка была заморожена, так как объект планировали возвести слишком близко к жилому дому.

В ответ на запрос редакции Infopro54 в Управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска сообщили, что на земельном участке с кадастровым номером 54:35:071020:31 на улице Кошурникова в Октябрьском районе, застройщиком АНО ДПО «Региональный институт повышения квалификации» возводится объект капитального строительства «здание учебного заведения для подготовки и переподготовки рабочих кадров — II этап строительства здания учебного заведения для подготовки и переподготовки рабочих кадров и трансформаторной подстанции» на основании разрешения от 15.06.2012 № Ru 54303000-185 (в редакции от 13.06.2019 № 54-Ru54303000-150-2019), выданного мэрией города Новосибирска по результатам рассмотрения заявления и документов, предусмотренных ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, сроком действия до 10.05.2022.

— В соответствии с требованиями вступившего в силу 02.04.2022 постановления правительства РФ от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» на один год продлевается срок действия разрешений на строительство объектов капитального строительства, срок действия которых истекает в период с 02.04.2022 по 01.08.2022. С учетом изложенного срок действия разрешения на строительство объекта истек 10.05.2023, — подчеркнули в Управлении. — До настоящего времени объект в эксплуатацию не введен. Заявление о выдаче разрешения на ввод его в эксплуатацию не поступало. Информация о корректировке проектной документации в Управлении отсутствует, изменения в разрешение на строительство объекта не вносились.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за ужесточения требований к апартаментам застройщиков, желающих построить их в Новосибирске, станет меньше.