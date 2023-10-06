Губернатор представил опыт комплексного развития сельских территорий Новосибирской области

Позитивный опыт развития Сузунского района благодаря госпрограммам и нацпроектам представлен на 25-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2023».

Сегодня в работе выставки принял участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут представили Михаилу Мишустину лучшие практики участия в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на примере опорного населённого пункта — рабочего посёлка Сузун.

Вести работу по развитию сельских территорий сегодня существенно помогают государственная программа «КРСТ» и национальные проекты, отметил Губернатор. КРСТ «склеивает» различные федеральные, региональные программы, позволяя добиваться общего эффекта.

За три года участия в этой программе регион только по направлению «Современный облик сельских территорий» привлёк на развитие более 3,7 млрд рублей. Примером активного и успешного участия сельских территорий области в КРСТ является Сузунский район.

— В Сузунском районе – а это не единственный пример в Новосибирской области – достойный результат. Прирост и бюджетных, и инвестиционных показателей, развитие смежных отраслей, например, увеличение турпотока. Но самое главное — за счёт реализации КРСТ в районе — прирост экономически активного населения. Туда стали приезжать не для того, чтобы комфортно пенсию провести, а чтобы жить и работать. И мне кажется, это самый главный результат такого комплексного подхода реализации КРСТ вместе с другими национальными проектами и региональными программами, — подчеркнул Андрей Травников.

За последние годы на территории Сузунского района реализовано более 87 мероприятий, финансируемых из средств более чем 20 программ и проектов. Вложения в социальную и инженерную инфраструктуру за пять лет превысили отметку в 2,3 млрд рублей. Это и благоустройство общественных территорий, и строительство детских садов, объектов здравоохранения, котельных.

В рамках мероприятий КРСТ выполнены работы по реконструкции водопроводной сети. Проведены работы по благоустройству общественных пространств. Гордостью жителей Сузуна стал «Гагаринский парк».

Сегодня Сузунский район – территория, открытая для инвестиций. За предыдущие пять лет более чем в два раза увеличился общий объём инвестиций. Так в 2018 году он составлял 1,16 млрд руб., а в 2022 году — уже 2,7 млрд рублей.

Добавим, что ещё одним примером активного участия районов в программах комплексного развития можно назвать Маслянинский район. Сегодня это одна из динамично развивающихся сельских территорий Новосибирской области. Объём валовой продукции сельского хозяйства в 2022 году там вырос почти на 30 процентов по сравнению с уровнем 2021 года и составил 5,6 млрд рублей.

Доля малого бизнеса в общем объёме валового продукта района — 41,6%, численность занятых на малых предприятиях 1051 человек выше показателя 2021 года почти на 11%.

По данным Центра туризма за 2022 год туристический поток в Маслянинский район вырос в три раза и составил более 20 тысяч туристов.

В районе создаются комфортные условия для жизни, строятся образовательные и спортивные объекты, реализуются мероприятия по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Строительство жилья для предоставления в найм и социальный выплаты для строительства помогли привлечь в район 40 специалистов бюджетной сферы и АПК. За предыдущие годы в р.п. Маслянино реализовано более 30 мероприятий и более 14 программ и проектов на 3,3 млрд рублей.