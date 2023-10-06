О самом распространенном виде мошенничества в сфере бытовых услуг сообщила эксперт

Куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова в интервью радио Sputnik рассказала о том, что команда проекта получает большое количество сообщений об аферистах, которые обманывают владельцев неисправных стиральных машин.

Специалист пояснила, что люди находят в Сети мастера по ремонту, договариваются о стоимости работ, он приезжает, забирает какую-то деталь якобы на диагностику, а потом звонит и говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с 8 до 25 тысяч рублей.

— В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь, — добавила Алла Храпунова.

К сожалению, объявления мастеров-мошенников можно встретить даже на проверенных интернет-ресурсах, именно поэтому лучший способ защититься от обмана — это ориентироваться на опыт и рекомендации знакомых, советует эксперт.

Следует поинтересоваться у людей, которым склонны доверять, кто у них проводил ремонт и каков был результат, заключила Алла Храпунова.

Ранее редакция сообщала, что мошенники продолжают генерировать новые схемы обмана доверчивых россиян.