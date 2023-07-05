Мэр Новосибирска потребовал ускорить выход подрядчиков на реконструкцию Первомайского сквера

Мэр Новосибирска проконтролировал ход реконструкции Первомайского сквера. Об этом он сообщил на своей странице в Телеграм-канале.

— Летний сезон в самом разгаре, необходимо пользоваться благоприятными погодными условиями и активизировать проведение работ, — отмечает Локоть.

Мэр потребовал ускорить выход подрядчиков на объект. Подготовительные работы по демонтажу старой плитки закончены, завезена новая. Предстоит полностью обновить тротуары и освещение парка, реконструировать фонтан «Мишка», установить системы видеофиксации, провести дополнительное озеленение.

— Необходимо оперативнее демонтировать нестационарные объекты — они мешают производству работ. Решения суда об их сносе есть. Еще один вопрос, требующий решения, — обустройство пешеходного перехода через ул. Горького к Театру Афанасьева, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в третий раз ищут подрядчика для благоустройства Первомайского сквера.