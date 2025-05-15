Новосибирцы заплатили за услуги 87 млрд рублей

В первом квартале 2025 года население Новосибирской области получило платные услуги на 87,1 миллиарда рублей. Это на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, передает Новосибирскстат.

Основную долю в структуре платных услуг занимают коммунальные — 15,8 миллиарда рублей (18,2%), бытовые — 11,9 миллиарда (13,7%), медицинские — 10,9 миллиарда (12,5%), транспортные — 9,2 миллиарда (10,6%) и телекоммуникационные услуги — 8,8 миллиарда (10,2%).

В среднем каждый житель области в первом квартале 2025 года потратил на услуги 31 238 рублей. Из этой суммы 5694 рубля ушло на коммунальные услуги, 4288 рублей — на бытовые, 3313 рублей — на транспортные, 3914 рублей — на медицинские.

Ранее редакция сообщала о том, что расходы новосибирцев на услуги за 2024 год выросли вдвое. В лидерах роста массаж и покупка билетов.