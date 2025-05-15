Жители Новосибирска предложили заменить депутатов роботами

Каждый второй житель Новосибирска уверен, что чиновников можно заменить искусственным интеллектом.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев считает, что ИИ может заменить около половины госслужащих. Эта идея находит отклик среди граждан. Опрос, проведенный сервисом SuperJob, показал, что 56% новосибирцев положительно относятся к внедрению ИИ в государственные структуры. Из них каждый пятый — «однозначно за», а еще 36% — «скорее поддерживают эту идею».

Среди аргументов звучат такие: «ИИ сможет объективно анализировать данные без ошибок», «Главное — обеспечить защиту информации», «Это поможет снизить уровень коррупции».

Против идеи высказались 44% респондентов (12% — категорически против, еще 32% — скорее негативно). Они утверждают, что результат зависит от того, как будет запрограммирован ИИ, технологии пока не готовы полностью заменить человека, а автоматизация полезна для обработки данных, но не для принятия решений.

57% жителей Новосибирска поддерживают идею замены законотворцев искусственным интеллектом. Из них 20% настроены однозначно положительно, а 37% — скорее положительно. Они считают это шагом к прямой электронной демократии.

Однако 43% опрошенных против замены живых депутатов на алгоритмы. Из них 13% категорически против, а 30% — скорее против.

Мужчины чаще женщин поддерживают идею замены чиновников и депутатов алгоритмами искусственного интеллекта. Среди новосибирцев до 35 лет больше сторонников цифровизации функций госслужащих, тогда как среди горожан 35—45 лет популярнее идея замены депутатов ИИ.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузе Новосибирска будут готовить кадры для работы с искусственным интеллектом. Первый набор составит не менее 150 студентов.