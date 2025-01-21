Расходы новосибирцев на услуги за год выросли вдвое

В билетных кассах Новосибирска оборот онлайн-платежей в 2024 году увеличился почти в 2,2 раза, а оплат стало почти в 2,3 раза больше. Это самый высокий прирост в сфере услуг. Интересно, что средний чек на фоне общего подъема снизился на 4% и составил 1 603 рубля. Об этом Infopro54 рассказали аналитики ЮKassa.

Динамичный рост наблюдался и в других сегментах из сферы услуг. Заметно увеличился оборот в ресторанах, кафе и прочих точках общепита — на 106% по сравнению с 2023 годом. При этом оплат стало на 73% больше, а средний чек достиг 2 702 рублей, что на 19% больше, чем годом ранее.

Новосибирский ресторатор и владелица ресторана «Библиотека» Наталья Ильина связывает эту динамику с заметным ростом трафика в заведениях общепита.

— В прошлом году посетителей действительно стало больше, чем в 2023-м. В нашем ресторане общий прирост составил более двадцати процентов. Стало больше гостей, увеличилось и число онлайн-заказов, — пояснила Ильина.

Помимо этого, почти вдвое увеличились обороты и число платежей за массаж, а средний чек здесь достиг 2 541 рубля, что на 15% больше, чем годом ранее. Более востребованы среди новосибирцев стали и платные медицинские услуги. За год оборот здесь увеличился на 85%, количество платежей на 66%, а средний чек достиг 6 874 рублей (+12%).

Значительно возросли обороты и спа-салонов (+76%), число оплат в этой категории выросло на 53%, а средний чек стал больше на 15% (4 379 рублей).

Поимо этого, за прошедший год в Новосибирске на 34 %, увеличилось количество пожертвований на благотворительность. Возрос на 5% и средний размер благотворительного платежа, составивший 500 рублей.

Ранее общий оборот онлайн-платежей в Новосибирске вырос на 70 процентов.