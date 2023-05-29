Новосибирцы зарегистрировали по гаражной амнистии 860 гаражей

С 1 сентября 2021 года в Новосибирской области 861 гараж оформлен в упрощенном порядке благодаря закону о «гаражной амнистии», сообщила пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области. Закон распространяется на гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации — то есть до 30 декабря 2004 года. Под действие этого закона попадают гаражи, соответствующие следующим критериям:
— Под «гаражную амнистию» не попадают самовольные постройки и подземные гаражи в многоквартирных домах и бизнес-центрах, — подчеркнули в ведомстве.
Рягузова также отмечала, что в Новосибирске много незарегистрированных гаражей в Советском районе. Речь идет об объектах, строительство которых началось в 60-70 годах. Напомним, в конце августа 2021 года мэрия Новосибирска приняла решение о сносе в общей сложности 130 капитальных гаражей на ул. Николаева в Академгородке, признав их самовольной постройкой.
В Росреестре сообщили, что незарегистрированный гараж и землю под ним с минимальным пакетом документов можно до 1 сентября 2026 года.
Ранее редакция объясняла, чем аукнется «гаражная амнистия» новосибирцам.
Фото Управления Росреестра по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :