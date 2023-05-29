Новосибирцы зарегистрировали по гаражной амнистии 860 гаражей

С 1 сентября 2021 года в Новосибирской области 861 гараж оформлен в упрощенном порядке благодаря закону о «гаражной амнистии», сообщила пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области. Закон распространяется на гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации — то есть до 30 декабря 2004 года. Под действие этого закона попадают гаражи, соответствующие следующим критериям:

имеет прочную связь с землей, его перемещение невозможно без нанесения ущерба,

гараж не признан самовольной постройкой по суду или решению МСУ,

для строительства гаража выделялся земельный участок.

— Под «гаражную амнистию» не попадают самовольные постройки и подземные гаражи в многоквартирных домах и бизнес-центрах, — подчеркнули в ведомстве.

В августе 2021 года руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова сообщала, что по данным Росреестра, на территории региона около 700 гаражных кооперативов и около 30-50 тысяч граждан, которые не оформили свои права на этот вид собственности. Таков был примерный объем предстоящей работы.

Рягузова также отмечала, что в Новосибирске много незарегистрированных гаражей в Советском районе. Речь идет об объектах, строительство которых началось в 60-70 годах. Напомним, в конце августа 2021 года мэрия Новосибирска приняла решение о сносе в общей сложности 130 капитальных гаражей на ул. Николаева в Академгородке, признав их самовольной постройкой.

В Росреестре сообщили, что незарегистрированный гараж и землю под ним с минимальным пакетом документов можно до 1 сентября 2026 года.

Ранее редакция объясняла, чем аукнется «гаражная амнистия» новосибирцам.