Ведущие каратисты из России, Африки и Азии съехались в Новосибирск на Кубок Покрышкина

Сегодня, 4 октября, в Новосибирске стартовал Кубок Покрышкина по карате (возраст 10+). Турнир продлится до 6 октября и будет проходить в ЛДС «Сибирь».

На соревнования приехали около 1700 спортсменов из различных стран и 26 регионов России.

— Разыграют 115 комплектов медалей по трём дисциплинам — ката, ката-группа, весовые категории, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В этом году состоится международный турнир среди спортсменов старшей возрастной категории, а для участников младше 18 лет — всероссийский. В спортивном комплексе будут одновременно функционировать шесть татами.

Все три дня с каждой площадки будет осуществляться прямая интернет-трансляция на официальном канале Федерации карате России на RuTube. Впервые в истории соревнований зрители смогут увидеть одновременно как ход состязаний, так и видеоповторы боёв.

Турнир пройдёт по всем международным стандартам с использованием самого современного оборудования, сертифицированного всемирной федерацией карате «Спортдата». Судьи будут оснащены планшетами и электронными кликерами. Подобное техническое оснащение используется только на самых престижных турнирах, таких как чемпионаты мира и Европы.

Ранее редакция сообщала о том, что кубок губернатора по бильярдному спорту пройдет в Новосибирске.