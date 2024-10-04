Ведущие каратисты из России, Африки и Азии съехались в Новосибирск на Кубок Покрышкина

Сегодня, 4 октября, в Новосибирске стартовал Кубок Покрышкина по карате (возраст 10+). Турнир продлится до 6 октября и будет проходить в ЛДС «Сибирь».
На соревнования приехали около 1700 спортсменов из различных стран и 26 регионов России.
— Разыграют 115 комплектов медалей по трём дисциплинам — ката, ката-группа, весовые категории, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
В этом году состоится международный турнир среди спортсменов старшей возрастной категории, а для участников младше 18 лет — всероссийский. В спортивном комплексе будут одновременно функционировать шесть татами.
Все три дня с каждой площадки будет осуществляться прямая интернет-трансляция на официальном канале Федерации карате России на RuTube. Впервые в истории соревнований зрители смогут увидеть одновременно как ход состязаний, так и видеоповторы боёв.
Турнир пройдёт по всем международным стандартам с использованием самого современного оборудования, сертифицированного всемирной федерацией карате «Спортдата». Судьи будут оснащены планшетами и электронными кликерами. Подобное техническое оснащение используется только на самых престижных турнирах, таких как чемпионаты мира и Европы.
Ранее редакция сообщала о том, что кубок губернатора по бильярдному спорту пройдет в Новосибирске.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru