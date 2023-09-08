Новосибирцы жалуются, что троллейбус №29 не справляется с пассажирским потоком

Жители Новосибирска сетуют на то, что новый троллейбус №29 постоянно глохнет и ломается, а когда он все же следует по маршруту, то поездка в нем сопровождается бесконечными давками из-за слишком большого пассажиропотока, пишет КП-Новосибирск.

Горожане крайне недовольны такими изменениями и просят вернуть на маршрут №29 автобус.

— Новомодный троллейбус 29 не справляется с пассажирским потоком, постоянно глохнет и ломается! Высаживает людей, и дети идут пешком оттуда, где заглох этот транспорт! — написала сибирячка в группе соцсети ВКонтакте «Просторный жилмассив•Новосибирск•события•люди» .

В этой же группе опубликовали фотографию, где автору удалось запечатлеть сильнейшую давку в 29-м троллейбусе. А под ней горожане оставили немало недовольных комментариев.

— Ни уехать, ни приехать невозможно! Огромная просьба, верните на старый маршрут 29 автобус! — просят пользователи.

Новосибирцы также выразили недовольство тем, что в троллейбусе очень мало стоячих мест, узкие проходы, внутри душно.

— А мамочки с колясками вообще туда попасть не могут, вечером огромное количество учеников заходит на Северо-Чемском и Комсомольской, — добавил один из комментаторов.

Ранее редакция сообщала, что пассажиропоток на удлиненном маршруте №29 в Новосибирске вырос почти в 4 раза.