Рекламодателям

Новосибирцы жалуются на дорогие участки под ИЖС в районах области

  • 15/04/2025, 12:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы жалуются на дорогие участки под ИЖС в районах области
Коммерсанты скупают заброшенные поля и продают их по высоким ценам

Депутаты регионального парламента Новосибирской области подняли вопрос о проблемах с приобретением земли для людей, которые не являются льготниками, но хотели бы построить дома в районах.

— Например, на моем округе №10 в селе Прокудское земельный участок под строительство дома можно купить по цене от 3 млн рублей. В других более-менее доступных населенных пунктах земли также нет. При этом вокруг — заброшенные сельхозземли. Фактически сейчас в регионе есть неконтролируемый рынок, где торгуют сельхозугодиями, которые потом путем определенных операций продаются по коммерческой стоимости, — заявил депутат Андрей Биль.

Директор департамента имущества Новосибирской области Роман Шилохвостов пояснил, что в случае с предоставлением земельных участков вопрос упирается в наличие коммуникаций. В бюджете области и муниципальных образований нет средств на их создание, поэтому земли не предоставляются под строительство ИЖС.

Тем не менее депутаты предложили создать рабочую группу и системно рассмотреть эту проблему.

— Есть очень много механизмов, которые нуждаются в доработке. Например, люди, получая участок, говорят, что пусть он детям останется — и вообще его не осваивают, плюс заброшенные поля стоят очень большие. Есть механизмы, которые могут более системно настроить выдачу людям участков, а также обязывать их заниматься освоением участков, даже если они потом хотят эту земли реализовать. Если нам не хватает нормативной базы, давайте посмотрим, можем ли мы на региональном уровне предписать людям осваивать участки до какого-то этапа, чтобы они не были брошенными. А где-то есть проблемы с сельхозугодиями, которые у нас расходятся направо-налево, пользуясь теми нормативными актами, что сейчас есть. Давайте рассмотрим вопрос и систематизируем работу, чтобы этого не было, — высказались депутаты.

Аналитик новосибирского рынка недвижимости Григорий Якобсон заявил Infopro54, что не видит проблем с покупкой земли в населенных пунктах вокруг Новосибирска.

— Землю под ИЖС там всегда можно купить. Даже в больших пригородных деревнях, в центральной части всегда есть пустые земельные участки. Возможно, в моменте эти предложения вымыло, но я не вижу глобальных сложностей с приобретением таких объектов, — говорит собеседник редакции.

Что касается высокой стоимости участков, расположенных на бывших сельхозземлях, которые продаются коммерсантами, то она, по его словам, вполне обоснована.

— Коммерческие организации вкладываются в перевод сельхозземель в СНТ, ДНТ, ИЖС. Они финансируют геологические, геодезические изыскания, нанимают кадастровых инженеров для межевания участков, делают подключение участка к электроснабжению, возможно, к газоснабжению (а резервирование мощностей стоит больших денег), пробивают и регистрируют скважины. Кроме того, нужно получать разрешения на дороги. Если речь идет о коттеджном поселке, то создавать визуал, договариваться с подрядной организацией, чтобы определить порядок цен на строительство и т.д. Все эти затраты нужно отбивать, поэтому они закладываются в стоимость участков, — поясняет Григорий Якобсон.

Многолетняя практика показывает, что если земли раздавать в частные руки, то собственникам очень сложно договориться между собой по поводу создания необходимой инфраструктуры. В итоге этот процесс растягивается на годы. Кроме того, сейчас требования к загородному жилье ужесточаются. Если раньше большинство устраивали щитовые домики, то сейчас это дома из СИП-панелей, бруса, камня и т.д., то есть полноценное загородное жилье, и людям требуется подключение к определенной инфраструктуре.

— На мой взгляд, депутаты подняли вопрос, который был на поверхности: любая продажа имущества проходит через торги, у нас большая часть населения не имеет ЭЦП для участия в торгах по покупке земли. Я пока не понимаю, как этот вопрос могут урегулировать депутаты? Государство само будет делать межевание, проводить подключение и продавать эти участки задорого? — рассуждает Якобсон.

По его оценке, за прошедшие годы в регионе была выстроена оптимальная работающая схема, позволяющая развиваться загородному строительству.

Стоит отметить, что депутаты решили отработать практику на Коченевском районе. В рабочую группу вошли депутаты Виталий Быков, Андрей Биль и Роман Яковлев. Задача группы — досконально отработать на примере Коченевского района механизм получения льготной земли под ИЖС или дачные участки, вскрыв все возникающие проблемы. Параллельно, по словам источника редакции, депутаты изучат рыночные механизмы продажи земельных участков в пригороде.

Напомним, уже несколько лет при комиссии Законодательного Собрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции существует рабочая группа, занимающаяся проблемами выделения земли для льготников.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в очереди на получение земельных участков стоят более 44 тысяч льготников. В департаменте имущества области отмечали, что пока не могут решить вопрос с использованием для сокращения этой очередности заброшенных сельхозземель.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области определились с земельными участками для льготников. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

715

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Земля для льготников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алена Иванова, управляющий партнер агентства интегрированного маркетинга A.STUDIO

Алена Иванова: Маркетинг в Сибири фокусируется на продукте, а не на потребителях

Эксперт оценила актуальные тренды на рынке маркетинга
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Гостиничный комплекс около Речного вокзала в Новосибирске готовится к запуску
15/04/25 17:30
Недвижимость
В центре Новосибирска перекроют улицы для репетиций Парада Победы
15/04/25 17:00
Общество
Новосибирская область резко увеличила экспорт рапсового масла
15/04/25 16:30
Агропром Бизнес ВЭД
Новосибирца Бориса Богаткова оживили при помощи искусственного интеллекта
15/04/25 16:00
История Общество
Новосибирская область готовится широкомасштабно отметить 80-летие Победы
15/04/25 15:40
Власть
Новосибирская область выбилась в лидеры по росту ДТП в России в 2025 году
15/04/25 15:30
Право&Порядок
За год ПСБ увеличил портфель финансирования новосибирских предприятий ОПК на 30%
15/04/25 15:25
Финансы
Kia включила Россию в планы продаж на 2025 год
15/04/25 15:00
Общество
Шесть цистерн бензина забрали у нелегального торговца в Новосибирске
15/04/25 14:00
Общество
Проекты Брусники в Новосибирске в российском топе по потребительским качествам
15/04/25 13:22
Бизнес
Восемь отелей Новосибирска победили в международной премии
15/04/25 13:00
Общество
Новосибирцы жалуются на дорогие участки под ИЖС в районах области
15/04/25 12:30
Бизнес Власть Недвижимость
Стоимость продуктовой корзины в Новосибирской области превысила семь тысяч
15/04/25 12:00
Общество
Двухлетней девочке с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение
15/04/25 11:10
Общество
Интеллектуальная транспортная система снизит заторы на дорогах Новосибирска
15/04/25 10:45
Власть
Новосибирцев предупредили о мошенниках, мимикрирующих под авиакомпании
15/04/25 10:00
Общество Право&Порядок
Новосибирские таланты получили шанс сняться в сериале
15/04/25 9:45
Финансы
В Новосибирской области заключили более 2,5 тысяч сделок по «сельской ипотеке»
15/04/25 9:00
Власть Недвижимость
Прием документов на проектирование метро в Новосибирске продлили из-за жалобы
14/04/25 19:00
Бизнес Власть
Каждый шестой новосибирец старше 50 планирует переезд за границу на пенсии
14/04/25 18:00
Общество
Популярное
Трупы животных, найденные у озера в Новосибирской области, утилизируют
11/04/25 16:30
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новости компаний
Банк Уралсиб в Кузбассе стал участником молодежного марафона по кибербезопасности
15/04/25 9:10
Банк Уралсиб принял участие в Днях карьеры Новосибирского государственного университета
11/04/25 10:56
Новосибирские энергетики подтвердили свой статус лидера в ежегодном рейтинге
10/04/25 15:45
Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности
8/04/25 9:10
Банк Уралсиб стал партнером конференции молодых ученых по молекулярной биологии
7/04/25 9:10
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска