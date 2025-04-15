Новосибирцы жалуются на дорогие участки под ИЖС в районах области

Депутаты регионального парламента Новосибирской области подняли вопрос о проблемах с приобретением земли для людей, которые не являются льготниками, но хотели бы построить дома в районах.

— Например, на моем округе №10 в селе Прокудское земельный участок под строительство дома можно купить по цене от 3 млн рублей. В других более-менее доступных населенных пунктах земли также нет. При этом вокруг — заброшенные сельхозземли. Фактически сейчас в регионе есть неконтролируемый рынок, где торгуют сельхозугодиями, которые потом путем определенных операций продаются по коммерческой стоимости, — заявил депутат Андрей Биль.

Директор департамента имущества Новосибирской области Роман Шилохвостов пояснил, что в случае с предоставлением земельных участков вопрос упирается в наличие коммуникаций. В бюджете области и муниципальных образований нет средств на их создание, поэтому земли не предоставляются под строительство ИЖС.

Тем не менее депутаты предложили создать рабочую группу и системно рассмотреть эту проблему.

— Есть очень много механизмов, которые нуждаются в доработке. Например, люди, получая участок, говорят, что пусть он детям останется — и вообще его не осваивают, плюс заброшенные поля стоят очень большие. Есть механизмы, которые могут более системно настроить выдачу людям участков, а также обязывать их заниматься освоением участков, даже если они потом хотят эту земли реализовать. Если нам не хватает нормативной базы, давайте посмотрим, можем ли мы на региональном уровне предписать людям осваивать участки до какого-то этапа, чтобы они не были брошенными. А где-то есть проблемы с сельхозугодиями, которые у нас расходятся направо-налево, пользуясь теми нормативными актами, что сейчас есть. Давайте рассмотрим вопрос и систематизируем работу, чтобы этого не было, — высказались депутаты.

Аналитик новосибирского рынка недвижимости Григорий Якобсон заявил Infopro54, что не видит проблем с покупкой земли в населенных пунктах вокруг Новосибирска.

— Землю под ИЖС там всегда можно купить. Даже в больших пригородных деревнях, в центральной части всегда есть пустые земельные участки. Возможно, в моменте эти предложения вымыло, но я не вижу глобальных сложностей с приобретением таких объектов, — говорит собеседник редакции.

Что касается высокой стоимости участков, расположенных на бывших сельхозземлях, которые продаются коммерсантами, то она, по его словам, вполне обоснована.

— Коммерческие организации вкладываются в перевод сельхозземель в СНТ, ДНТ, ИЖС. Они финансируют геологические, геодезические изыскания, нанимают кадастровых инженеров для межевания участков, делают подключение участка к электроснабжению, возможно, к газоснабжению (а резервирование мощностей стоит больших денег), пробивают и регистрируют скважины. Кроме того, нужно получать разрешения на дороги. Если речь идет о коттеджном поселке, то создавать визуал, договариваться с подрядной организацией, чтобы определить порядок цен на строительство и т.д. Все эти затраты нужно отбивать, поэтому они закладываются в стоимость участков, — поясняет Григорий Якобсон.

Многолетняя практика показывает, что если земли раздавать в частные руки, то собственникам очень сложно договориться между собой по поводу создания необходимой инфраструктуры. В итоге этот процесс растягивается на годы. Кроме того, сейчас требования к загородному жилье ужесточаются. Если раньше большинство устраивали щитовые домики, то сейчас это дома из СИП-панелей, бруса, камня и т.д., то есть полноценное загородное жилье, и людям требуется подключение к определенной инфраструктуре.

— На мой взгляд, депутаты подняли вопрос, который был на поверхности: любая продажа имущества проходит через торги, у нас большая часть населения не имеет ЭЦП для участия в торгах по покупке земли. Я пока не понимаю, как этот вопрос могут урегулировать депутаты? Государство само будет делать межевание, проводить подключение и продавать эти участки задорого? — рассуждает Якобсон.

По его оценке, за прошедшие годы в регионе была выстроена оптимальная работающая схема, позволяющая развиваться загородному строительству.

Стоит отметить, что депутаты решили отработать практику на Коченевском районе. В рабочую группу вошли депутаты Виталий Быков, Андрей Биль и Роман Яковлев. Задача группы — досконально отработать на примере Коченевского района механизм получения льготной земли под ИЖС или дачные участки, вскрыв все возникающие проблемы. Параллельно, по словам источника редакции, депутаты изучат рыночные механизмы продажи земельных участков в пригороде.

Напомним, уже несколько лет при комиссии Законодательного Собрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции существует рабочая группа, занимающаяся проблемами выделения земли для льготников.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в очереди на получение земельных участков стоят более 44 тысяч льготников. В департаменте имущества области отмечали, что пока не могут решить вопрос с использованием для сокращения этой очередности заброшенных сельхозземель.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области определились с земельными участками для льготников.