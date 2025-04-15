Восемь отелей Новосибирска победили в международной премии

В международной «Премии 2ГИС» назвали самые популярные отели в Новосибирске. Всего в 2024 году премии компании были удостоены 367 гостиниц в 97 городах России. Лидеры были определены на основе предпочтений более 81 миллиона пользователей геосервиса.

В Новосибирске награды получили восемь отелей:

«Сосновый бор» «Абникум» «Гостиниц.NET» Domina Novosibirsk «Добролюбов» LocuS «Гринвуд СПА» Academ Inn

По данным 2ГИС в городе расположены 219 различных гостиниц.

Стоит отметить, что алгоритм учитывал множество факторов, включая рейтинг компании (от 4,3 звёзд), количество и качество отзывов, а также количество фотографий и активность пользователей в карточках.

В списке пяти самых популярных направлений по количеству победителей также представлены Москва (53 отеля), Санкт-Петербург (14), Республика Алтай (9) и Сочи (7).

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в 2024 году организации туристической индустрии региона внесли в консолидированный бюджет 13,984 миллиарда рублей, что на 73,5 % больше, чем в 2023 году (8,059 миллиарда рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область получит 500 млн рублей на модульные гостиницы. В период с 2023 по 2024 год поддержку получили шесть проектов.