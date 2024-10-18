Новосибирец погасил долг в 1,5 млн рублей, чтобы избежать уголовного дела

40-летний житель Новосибирска избежал уголовной ответственности, полностью погасив долг по алиментам перед своей дочерью. Сумма долга составила полтора миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе ФССП по Новосибирской области, житель Сибири не выплачивал алименты намеренно, потому что бывшая супруга не разрешает ему видеться с ребёнком. В свою очередь, судебные приставы начали собирать материалы для привлечения должника к уголовной ответственности.

Узнав об этом, житель Новосибирска официально устроился на работу в строительную компанию и сообщил об этом правоохранительным органам. Хотя мужчина ещё не успел выплатить алименты, его вызвали к дознавателю. Он искренне раскаялся, объяснив свои действия эмоциями. Не желая, чтобы в его биографии появился «клеймо» осужденного, он быстро нашёл необходимую сумму и погасил алиментный долг.

В результате уголовное дело было прекращено, однако с его заработной платы теперь будут удерживать часть денег на содержание дочери до её совершеннолетия.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина попытался пронести трость со скрытым клинком в здание суда Новосибирска.