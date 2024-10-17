Мужчина попытался пронести трость со скрытым клинком в здание суда Новосибирска

В Центральном районному суде Новосибирска мужчина хотел пронести в здание трость с скрытым клинком.
Как рассказал старший лейтенант внутренней службы Максим Павлюшенко, инцидент произошел утром. Тогда в один момент в здание вошли около 20 человек.
— Как обычно до прохождения осмотра с использованием технических средств попросил гражданина выложить запрещенные предметы, если имеются, и металлические предметы. Мужчина выложил кошелек, монеты и смартфон, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Мужчина поставил трость перед рамкой металлообнаружителя. Павлюшенко попросил осмотреть её. Я знаю, что существует множество видов тростей. Рукоять была с резьбой. Её открутили и извлекли клинок.
Гражданин полагал, что это не запрещённый предмет. Сотрудник органа принудительного исполнения составил протокол об административном правонарушении. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере до трёх тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске соседский спор решил пристав.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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