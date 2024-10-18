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СК задержал подозреваемых в гибели рабочих на заводе в Искитиме

  • 18/10/2024, 14:20
Автор: Ольга Кирсанова
СК задержал подозреваемых в гибели рабочих на заводе в Искитиме
Один из погибших — 16-летний подросток

В Новосибирской области задержали 22-летнего мастера дробильно-сортировочного цеха АО «Новосибирское карьероуправление» и 41-летнего индивидуального предпринимателя, оказывавшего подрядные услуги. Их подозревают в гибели молодых парней на заводе в микрорайоне Ложок города Искитима.

По данным следствия, двое работников одной из подрядных организаций АО «Новосибирское карьероуправление» производили работы по зачистке производственных корпусов, конвейерного и дробильно-сортировочного оборудования. В ходе работ, конвейер запустился, одежда работников попала на ленту конвейера и их вместе с одеждой затянуло под конвейер. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия.

— В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения, — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Напомним, несчастный случай на заводе произошёл утром 16 октября. Как сообщил в соцсетях очевидец, 21-летний рабочий сел покурить на транспортировочную ленту, она включилась и парня затянуло. 16-летний Никита бросился на помощь напарнику и тоже попал под конвейер. От полученных травм оба скончались на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскую компанию суд обязал выплатить 800 тысяч рублей моральной компенсации сотруднику, ставшему инвалидом после ЧП на производстве. Работодатель грубо нарушил правила техники безопасности, из-за чего рука рабочего попала во вращающийся шнек мясорубки.

Источник фото: пресс-служба СК по НСО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : ЧП на производстве погиб подросток Искитим задержание


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