Два ДТП произошли на Бугринском мосту Новосибирска

В Новосибирске на Бугринском мосту произошли два ДТП.

— Туман, гололёд. Будьте осторожны, — говорится в сообщении «Инцидент Новосибирск».

В первом случае водитель седана Kia Rio не справился с управлением и въехал в заднюю часть автомобиля Peugeot. Пострадавших нет.

Во второй аварии, случившейся неподалёку, столкнулись три автомобиля: внедорожник Mitsubishi Pajero, грузовичок Hyundai и универсал Kia Rio. Причиной аварии стало несоблюдение правил дорожного движения.

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, пострадал водитель одной из машин — 29-летний мужчина. Водитель второго авто не пострадал.

Ранее редакция сообщал о том, что двое мужчин погибли в ночном ДТП под Новосибирском.