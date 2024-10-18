Два ДТП произошли на Бугринском мосту Новосибирска

В Новосибирске на Бугринском мосту произошли два ДТП.
— Туман, гололёд. Будьте осторожны, — говорится в сообщении «Инцидент Новосибирск».
В первом случае водитель седана Kia Rio не справился с управлением и въехал в заднюю часть автомобиля Peugeot. Пострадавших нет.
Во второй аварии, случившейся неподалёку, столкнулись три автомобиля: внедорожник Mitsubishi Pajero, грузовичок Hyundai и универсал Kia Rio. Причиной аварии стало несоблюдение правил дорожного движения.
По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, пострадал водитель одной из машин — 29-летний мужчина. Водитель второго авто не пострадал.
Ранее редакция сообщал о том, что двое мужчин погибли в ночном ДТП под Новосибирском.
Источник фото: Инцидент Новосибирск
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru