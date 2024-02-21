«Он очень хотел жить»: малыша, спасенного из мусорки, навестили следователи в новосибирской больнице

Мальчик, которому всего 6 дней от роду, уже принял в своей палате первых посетителей. Ими стали следователь СК по Железнодорожному району и помощник руководителя по СМИ Елена Коновалова. Женщины в форме с материнской заботой навестили малыша и пополнили его запас памперсов и необходимых средств гигиены.

― Врачи очень тщательно следят за его здоровьем. У мальчика пока нет имени, он числится в больнице, как неизвестный. Но это только формально. Известный он тут не только каждому сотруднику из числа медперсонала, но и далеко за пределами отделения. Удалось взять его на ручки, он сразу же начал улыбаться во весь рот, откликаться на голос. Замечательный парнишка! Никакой угрозы для его жизни больше нет. Теперь его главная задача набирать вес, хорошо кушать, расти и быть счастливым, ― рассказала Infopro54 Елена Коновалова.

В первые дни своей жизни этот крошечный комочек уже успел прочувствовать предательство самого близкого человека ― мамы. 22-летняя сибирячка скрывала от всех свою беременность и ни у кого не просила помощи. 15 февраля Светлана родила ребенка на съемной квартире, а уже через сутки завернула его в простынь и черный пакет. Так малыш оказался на дне мусорного контейнера в 30-градусный мороз. Около часа мальчик пищал в помойке, но по счастливой случайности, рядом оказался житель ближайшей пятиэтажки Иван Журавлев. Он достал мальчика из мусорки, завернул в свою куртку и принес домой.

― Малыш просто очень хотел жить. У него, конечно, было переохлаждение, сильный голод и большая кровопотеря из-за плохо обрезанной пуповины. Но эти неприятности мы уже устранили. В целом ребенок здоров, без патологии. По всем признакам мать не злоупотребляла вредными привычками во время беременности, ― поделились с Infopro54 врачи областной больницы.

Судьба спасенного мальчика пока не определена. В Министерстве труда и соцразвития региона, сообщили, что его готовы усыновить уже 300 семей. Кстати, среди желающих отозвались и родственники непутевой матери.

Журнаистам Infopro54 стало известно, что оформить опеку над отказником готова родная тётя Светланы. У ее матери сейчас проблемы со здоровьем и она временно не работает. Полицейские выяснили, что семья у 22-летней девушки благополучная и никогда не стояла на учете в органах профилактики. У Светы есть еще младшая сестра, которая еще учится в школе.

Сибирячку, которая жестоко предала своего сына, отправили под арест. За покушение на убийство новорожденного ей грозит серьезный срок. После официального установления ее родства с ребенком, опека в праве через суд лишить девушку родительских прав.

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